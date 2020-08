BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine unbekannte Person soll am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Kind in der Max-Herm-Straße mit einem Stein beworfen haben.

Nach Angaben des Kindes sei der Stein von einem Balkon geworfen worden und am Kopf getroffen. Die Verletzung wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.