MOZ

Ziltendorf (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Ziltendorf wurde ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt. Dieser stieß am Donnerstagmorgen auf seinem Fahrrad im Kreisverkehr zwischen Ziltdendorf und Pohlitz mit einem Auto zusammen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beim Zusammenprall stürzte das Kind und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde mit etwa 3.000 Euro angegeben.