Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Mit einem symbolischen digitalen Knopfdruck durch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, dem E.DIS-Vorstandsvorsitzenden Alexander Montebaur und Oberbürgermeister Steffen Scheller wurde am Donnerstag das hochmoderne Smart Grid-Trainingscenter der E.DIS in der Koppehlstraße offiziell in Betrieb genommen. Insgesamt 1,2 Millionen Euro investierte der ostdeutsche Netzbetreiber in diese digitale Ausbildungsstätte, die bisher einzigartig in den neuen Bundesländern ist, eine zweite soll am E.DIS-Standort in Rostock entstehen.

In Brandenburg an der Havel sollen allein in den ersten beiden Jahren rund 400 E.DIS-Mitarbeiter zu neuen Digitaltechnologien im Netz geschult werden. Auch die Fortbildung von Mitarbeitern anderer Netzbetreiber ist in der modernen Bildungseinrichtung möglich. Woidke betonte beim Besuch des Trainingscenters, der im Rahmen seiner Arbeitsbesuche stattfand, die große Bedeutung von modernen, digitalen Netzlösungen für die Energiewende: "Wer bei ständig steigenden Einspeisungen von Erneuerbaren Energien die Versorgung zuverlässig sichern will, braucht einerseits hochmoderne Netztechnik. Vor allem aber bedarf es gut ausgebildeter Fachkräfte, die diese auch jederzeit sicher beherrschen. Das neue E.DIS-Trainingscenter kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist eine wertvolle Investition in die Zukunft und setzt ein wichtiges Zeichen: Auch in Corona-Zeiten arbeiten wir an einem wirtschaftlich starken und klimafreundlicheren Brandenburg." Scheller zeigte sich beeindruckt und sagte, dass das neue Trainingscenter den Standort noch attraktiver und zukunftssicherer mache. Montebaur erläuterte, dass das Unternehmen bis zum Jahr 2025 rund 20 Prozent seines Netzes mit mess- und regelbaren Ortsnetzstationen (iONS - intelligente Ortsnetzstationen) ausrüsten will. Dazu seien umfassende Kenntnisse der Digitaltechnik unerlässlich.

Im digitalen E.DIS-Trainingscenter können diese unter Laborbedingungen an Einzelkomponenten wie zum Beispiel zu den Modulen Hilfsenergieversorgung, Kurzschlussanzeiger, Messwertgeber und Fernwirkanlagen erworben werden. Die Übungen wie Fehlerdiagnose und -behebung erfolgen an realitätsgetreuen Anlagen auf dem Gelände des neuen Trainingscenters in einer großen Halle. Außerdem gibt es unweit ein zugehöriges Outdoor-Übungsgelände mit echten iONS an denen trainiert werden kann. Die Schulungsunterlagen werden komplett digital in Form von elektronischen Tafeln, Schulungssoftware und Videotutorials bereitgestellt. Rund fünf Kilometer Kabel wurden in das Trainingscenter, das sich den jeweiligen Bedürfnissen der Auszubildenden und ihrer Ausbilder anpasst, verlegt. Für die EDIS ist dieses Projekt ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg des erfolgreichen Meisterns der Energiewende.