Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neuruppin muss bei der Planung für den Bau einer neuen Feuerwehrhauptwache Gas geben. Dieses Fazit zog Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am Donnerstag nach dem Besuch des brandenburgischen Innenstaatssekretärs Uwe Schüler. Grund dafür ist, dass das im Entwurf befindliche Förderprogramm zum Ausbau der Infrastruktur der Feuerwehren nicht zur nötigen Großinvestition in Neuruppin passen und daraus kein Geld zu erwarten sein wird. Weil die Hauptwache an der Schinkelstraße für Personal und Technik nicht mehr ausreicht, plant die Stadt Neuruppin einen Neubau. Die bisher geschätzten Kosten für ein neues Objekt, dessen Standort noch nicht sicher ist, belaufen sich auf bis zu 30 Millionen Euro. Die Hälfte davon soll nach Möglichkeit über Fördermittel gedeckt werden.

Laut Schüler wird der Zukunftsinvestitionsfonds 50 Millionen Euro umfassen, fünf Millionen davon sollen im nächsten Jahr abrufbar sein. "Das Förderprogramm ist für Projekte wie ihre gar nicht konzipiert", sagte Schüler. Neuruppin würde ansonsten drei Jahre in Folge allein den Zuschuss abschöpfen. Das Land wolle mit dem Geld aber vor allem die kleinen Wehren in den Dörfer unterstützen und deren Einsatzfähigkeit erhalten. Dass in Neuruppin in Größenordnungen investiert werden muss, erkannte Schüler beim Rundgang an. Unter anderem müssen sich die Einsatzkräfte im Erdgeschoss in der Fahrzeughalle umziehen, in der auch keine Toiletten gibt. Die Stellplätze für Fahrzeug und Technik reichen nicht mehr aus und es gibt auch nicht genügend Parkplätze für hauptamtliche und ehrenamtliche Einsatzkräfte. Dr. Jan Redmann, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, schlug deshalb vor, dass die Neuruppiner Politik und Verwaltung so schnell wie möglich eine Planung auf den Weg bringen. Diese sei wichtig, um sofort reagieren zu können, wenn es eine passende Richtlinie und freie Mittel gibt.