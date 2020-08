dpa

Berlin (dpa) Das seit längerem geplante Modellprojekt autofreie Friedrichstraße in Berlin startet nunmehr am 29. August. Das teilte die Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag mit. Demnach wird die Shopping-Meile bis Ende Januar für fünf Monate für Autos gesperrt - zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße. Stattdessen soll eine "Flaniermeile" mit Grün, Sitzgelegenheiten, Radweg und Freiluftgastronomie zum Bummeln und Verweilen einladen. Veranstaltungen, Workshops und Designmärkte sollen das Konzept abrunden.

Mit dem Modellprojekt wollen der Bezirk Mitte und der Senat testen, wie die Aufenthaltsqualität in der Stadt gesteigert und der öffentliche Raum neu aufgeteilt werden kann. Laut Günther ist das Vorhaben mit Anrainern abgestimmt, laut IHK sehen es fast die Hälfte der Anrainer skeptisch.