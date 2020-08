Thomas Gutke, Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt (Oder) gibt es seit Mittwochabend eine weitere laborbestätigte Corona-Neuinfektion. Die Zahl der aktiven Fälle in der Stadt stieg damit auf vier.

Darüber informierte der Beigeordnete für Gesundheit und Soziales Jens-Marcel Ullrich. Bei der Betroffenen handelt es sich demnach um eine Frankfurterin, die am 5. August mit ihrer Familie aus dem Bulgarien-Urlaub zurückgekehrt war; seit dem 7. August wird das Land vom Auswärtigen Amt offiziell als Risikogebiet eingestuft. Die Betroffene habe am Wochenende Symptome entwickelt und sei am Sonntag routinemäßig getestet worden. Am Mittwochabend lag dann das positive Testergebnis vor.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Das Gesundheitsamt der Stadt ermittelt jetzt unter schwierigen Umständen – die Telekommunikationsanlage im Rathaus ist seit Mittwoch vollständig lahmgelegt, Telefon und Internet funktionieren nicht – sämtliche Kontaktpersonen. Wie Jens-Marcel Ullrich bestätigte, handelt es sich um eine Familie mit Kita- und Schulkindern. Solange unklar ist, ob und falls ja, welche Konsequenzen sich aus der Infektion ergeben, werde die Stadt eventuell betroffene Einrichtungen nicht öffentlich machen, "um Panik zu vermeiden", so Ullrich.

Eines der Kinder nahm indes am Mittwochnachmittag noch an einem Training beim Fußballverein Blau-Weiß Markendorf teil, was dort unter Eltern für Unverständnis sorgte.

Ullrich betont, dass der Verein alle Hygiene-Regeln eingehalten habe und es "nach unseren Recherchen unwahrscheinlich ist, dass das Kind das Virus übertragen hat." Auch Vereinschef Peter Thiele unterstreicht: "Wir halten uns strikt an das vom Sport- und Schulverwaltungsamt vorgegebene Hygienekonzept". Das heißt: Auch das Training der F-Junioren – das erste nach den Sommerferien – wurde in einer Kleingruppe mit höchstens zehn Kindern und zwei Betreuern durchgeführt. Wie viele es genau waren, konnte Thiele nicht sagen. Das Trainingsprotokoll lag ihm am Donnerstag nicht vor. In ihm sind alle Sportler namentlich aufgeführt, die am Training teilgenommen haben. DasKind wurde am Donnerstag getestet, das Ergebnis steht noch aus.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Frankfurt (Oder) insgesamt 37 laborbestätigte Corona-Fälle gezählt.

