Elke Pollak und Frank Seibicke engagieren sich aktiv in der Arbeitsgruppe Grünflächen Borkheide. © Foto: J. Keiner

Juliane Keiner

Borkheide (moz) Ehrenamtliches Engagement zeigen die Mitglieder der AG Grünflächen, die sich 2019 in Borkheide gründete. Ein Engagement für das Gemeinwohl, für ihren Heimatort und somit auch für alle Borkheider. Die Gestaltung verschiedener Flächen, gemeindeeigen, haben sich die aktiven Borkheider auf die Fahnen geschrieben.

"Das Gelände am Bahnhof sollte ursprünglich unser erstes Projekt werden. Die Flächen sollen bepflanzt, gestaltet und gepflegt werden. Im Haushalt wurden Gelder eigens für die AG eingestellt", so Frank Seibicke. Doch dann war das öffentliche Leben erst einmal still. Lockdown.

Der große Plan wurde auf Eis gelegt. "Dann entstand die Idee eine kleine Fläche unter Mitwirkung vieler Borkheider zu verschönern", berichtet Elke Pollak. Die Fläche in der Friedrich-Engels-Straße - gegenüber der Gärtnerei Mahs - solle es sein. "Viele Borkheider haben Pflanzen gespendet", so Elke Pollak, die dabei verschweigt, dass sie die Einpflanzungen vorgenommen hat. Selbstverständlich haben auch Pollak und Seibicke das Beet mit bunten Farben ergänzt. Eine Bank lädt zum Päuschen ein, Poller wurden aufgestellt, auch Schilder. Elke und Herbert Kollak übernehmen die Pflege und sind auch diejenigen, die täglich mit Gießkannen aus dem eigenen Heim zum Beet laufen.

Doch die Idylle passt nicht jedem. Des Öfteren haben die AG-Mitglieder mit Vandalismus zu kämpfen. "Herunter getretene Pflanzen, herausgerissene Begrenzungen und Schilder, immer wieder", so Frank Seibicke. Der letzte Vorfall ist erst kürzlich geschehen, eines der Schilder wurde auf das Hausdach der Pollaks geworfen. Unverständlich. Unnötig. Es wurde Anzeige erstattet, die Polizei hat den Vorgang aufgenommen.

Vielleicht können die Vandalen ihre überschüssige Kraft ja in die Pflege und Hege des Beetes umlenken? Vielleicht sogar in die Erweiterung? "Platz ist genug da", so Seibicke.