BRAWO

Borkwalde (BRAWO) Gleich zwei Frauen erhielten am Dienstagnachmittag gleichartige betrügerische Anrufe.

Gegen 16.40 Uhr meldete sich bei einer Borkwalderin der angebliche Sohn. Dieser erzählte, dass er in einem Berliner Krankenhaus liegt, an Corona erkrankt sei und in wenigen Tagen sterben würde. Er würde nur überleben, wenn er für 100.000 Euro drei Spritzen aus dem Ausland erhält. Als die Frau angab, nicht über so viel Geld zu verfügen, fragte der Unbekannte nach vorhandenen Wertsachen. Im Laufe des Gespräches wurde er immer aggressiver der Angerufenen gegenüber, so dass sie merkte, dass es sich nicht um den Sohn handeln könne. Letztlich wurde das Gespräch beendet.

Gegen 17.00 Uhr erhielt eine weitere Dame einen Anruf mit gleichem Inhalt, hier jedoch forderte der angebliche Sohn 20.000 Euro für die Spritzen und fragte ebenfalls nach Wertgegenständen. Auch hier erkannte die Angerufene, dass es sich nicht um den Sohn handelt und das Gespräch wurde beendet.

In beiden Fällen trat kein finanzieller Schaden ein.