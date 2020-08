Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Das Sommerwetter mit konstant hohen Temperaturen hat inzwischen Auswirkungen auf die Bereitschaft zum Blutspenden, erklärt der DRK-Blutspendedienst. Die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten müsse aber lückenlos sichergestellt werden, denn Blutpräparate seien nur kurz haltbar – je nach Präparat vier Tage bis zu sechs Wochen. Allen, die auch bei 30 Grad Celsius spenden wollen, raten die Experten täglich drei Liter zu trinken und Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

Die nächsten Blutspendetermine im Landkreis Oberhavel sind:

● heute von 15 bis 19 Uhr im Hennigsdorfer Stadtklubhaus, Edisonstraße 1

● am 18. August von 16 bis 19 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Gransee, Rudolf-Breitscheid-Straße 85

● am 24. August zwischen 15.30 und 19 Uhr in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Berliner Straße 104, in Oranienburg

● am 27. August im Schildower Bürgersaal, Franz-Schmidt-Straße 3, von 16 bis 19 Uhr

Terminreservierungen sind unter blutspende-nordost.de/blutspende-termine möglich.