MOZ

Neuruppin (MOZ) Schuss aus SchreckschusspistoleEin 29-Jähriger hat am Mittwochabend in Neuruppin einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Der Mann trat gegen 22.30 Uhr an der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße an drei Männer aus der russischen Föderation heran, die sich in der nähe einer Schule aufhielten, und gab den Schuss ab. Es entstand eine kurze Rangelei, bei der die drei versuchten, dem Mann die Waffe abzunehmen. Anschließend verließ der 29-Jährige den Ort des Geschehens.

Die Polizei konnte eine Patronenhülse sichern und nahm Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter Körperverletzung auf. Welche Absicht der 29-Jährige hatte, ist bislang noch nicht bekannt.