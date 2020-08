Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf/Janow Podlaski (MOZ) In Hohen Neuendorf wird am Rathaus jedes Jahr die Regenbogenflagge für eine offene Gesellschaft gehisst – in der Partnerkommune Janów Podlaski nicht. Im Gegenteil: Zu der lesben-, schwulen-, bi- und transgender-feindlichen Zone, in die sich viele polnische Wojewodschaften und Landkreise einreihen, gehören, wie berichtet, auch Oberhavels Partnerkreis Biala Podlaska und die Gemeinde Janów Podlaski.

Über den Konflikt, den die menschenverachtende Haltung von Teilen der polnischen Regierung und der Gesellschaft mit sich bringt, wollen die Bürgermeister von Hohen Neuendorf und Janów Podlaski bei ihrem Treffen zum 25. Jahrestag des Bestehens der Partnerschaft sprechen. Das hat Steffen Apelt (CDU) den Stadtverordneten jetzt angekündigt. "Wir wollen das Thema sehr offen ansprechen", sagte er. Corona-bedingt gibt es keine große Feier. Doch eine Delegation aus Janów Podlaski mit Bürgermeister und weiteren Vertretern aus Kommunalpolitik und von Institutionen kommt vom 2. bis 4. Oktober. Die Partner hätten ihre Gesprächsbereitschaft zum Thema auch bereits signalisiert.