Silvia Passow

Havelland (BRAWO) Sommer, Sonne, Grill an und schon ist auch im Havelland die erste Wespe im Anflug. Doch statt für das Grillgut interessiert sich das Insekt für die aufgeschnittene Gurke. Begierig ackert sie an dem Gemüse. Hat die Wespe Durst?

Als ihr mittel Gabelstiels zu einer Insektentränken auf dem Tisch geholfen wird, kann man zusehen, wie die Kleine gierig trinkt. Und trinkt und trinkt und sich anschließend die Flügelchen putzt und wieder trinkt. Sie will gar nicht mehr verschwinden, genießt das kühle Nass. Das ist nun drei Jahre her und seitdem stehen ab dem Frühjahr Insektentränken im Garten verteilt. Denn besonders im Frühjahr und während anhaltender Hitzeperioden freuen sich auch die Bienen, Wespen und Co über die Wasserspende.

Bienen trinken nicht nur vor Ort, sie nehmen das angebotene Wasser sogar mit. Es kühlt an heißen Tagen den Bienenstock herunter. Die Bienen sammeln dafür eifrig Wasser an Teichen oder bedienen sich an den Untersetzern von Blumenkübeln. Damit die Insekten es einfacher haben und beim Trinken nicht ertrinken, können Bienen- oder Insektentränken aufgestellt werden. Die kann man im Handel kaufen oder selbst herstellen. Wichtig dabei ist, dass das Gefäß flach ist und sich immer frisches Wasser in der Tränke befindet.

Außerdem benötigt die Tränke eine Art Landebahn und gemütliche "Barhocker". Die flache Schale kann zu diesem Zweck mit Steinen und auch etwas Moos ausgestattet werden. Die Steine sind Landeplatz und gemütliche Trinkecke zugleich. Prima machen sich Steine oder auch Bambus, der schräg nach unten zum Wasser führt. Als Schale eigenen sich die Untersetzer von Pflanzkübeln, die bunten Plastikbecher, in denen Eis verkauft wird oder auch alte Dessertschalen. Etwas modischer wird die Tränke, wenn statt der Steine bunte Glasmurmeln verwendet werden, die etwa zu einem Viertel aus dem Wasser ragen. Rustikal wird es, wenn Korken auf dem Wasser schwimmen.

Nicht nur die Insekten dursten, auch Eichhörnchen, Igel und Vögel freuen sich über eine gut zugängliche und gesicherte Tränke. Gesichert heißt, flache Gefäße aus denen auch kurze Beinchen, sollten sie mal hineinfallen, wieder herauskommen.