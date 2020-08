Wer diesen Mann kennt, wird gebeten, die Polizei in Oranienburg unter 03301 8510 zu informieren. © Foto: Polizei

OGA

Oranienburg (MOZ) Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem bisher unbekannten Täter, der bereits am 7. April 2019 auf dem Gelände der Star-Tankstelle an der Berliner Straße in Oranienburg einen Mann angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der noch unbekannte Angreifer an jenem Sonntag gegen 4.50 Uhr am Morgen einem anderen Mann eine Bierflasche von hinten auf den Kopf geschlagen.

Durch den Schlag erlitt der Betroffene eine Platzwunde am Hinterkopf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die Person auf dem Foto oder kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise können an die Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg 03301 8510 gerichtet werden.