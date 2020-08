HGA

Hennigsdorf (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall an der Ruppiner Straße in Hennigsdorf sind am Mittwoch zwei Fahrradfahrinnen verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte eine 40-Jährige die Vorfahrt einer 52-Jährigen nicht beachtet. Die beiden Frauen stießen zusammen und stürzten. Die 52-Jährige wurde ambulant vor Ort behandelt, die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus gebracht werden.