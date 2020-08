OGA

Schönfließ (MOZ) Ein silberfarbener Mazda CX5 ist in der Nacht zu Donnerstag in der Feldahornstraße gestohlen worden.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-BL 61 war am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einer Parktasche abgestellt worden. Der Wagen hat einen Wert von zirka 10.000 Euro. An diesem waren die amtlichen Kennzeichen OHV-BL 61 montiert. Fahrzeug sowie Kennzei-chen wurden durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.