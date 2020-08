Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Zwei junge Frauen lassen sich fortan im Rathaus zu Verwaltungsfachangestellten ausbilden. Zudem hat für drei Erzieherinnen in berufsbegleitender Ausbildung in städtischen Kitas die dreijährige Ausbildung bereits am 1. August begonnen.

Isabel Schmidt aus Rathenow und Marie-Ann Meinke aus Bützer durchlaufen während ihrer drei Jahre dauernden Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten alle Bereiche des Rathauses. Ihre zuständige Berufsschule befindet sich in Neuruppin. "Ich hatte bereits ein Studium für Ernährungswissenschaften in Potsdam begonnen", so Isabel Schmidt, die im Ehrenamt Vorstandsmitglied im VfL Rathenow ist. "Potsdam ist eine tolle große Stadt mit vielen Möglichkeiten. Aber ich bin immer gern nach Rathenow zurückgekommen. Hier sind Familie und Freunde. Ganz weggehen kam für mich nicht in Frage."

Die drei Erzieher-Schülerinnen haben bereits eine Ausbildung in anderen Berufen abgeschlossen und auch schon in diesen Berufen gearbeitet. So wie Janine Friedrich, die 13 Jahre lang in einem Berliner Hotel als Hotelfachfrau tätig war und nun ihren Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, in Rathenow umsetzt. Die schulische Ausbildung an zwei Tagen pro Woche erfolgt im OSZ Havelland.

Die Stadtverwaltung bildet seit 1991 selbst aus. Seitdem durchliefen 70 Azubis eine Ausbildung – in der Verwaltung, aber auch als Gärtner oder Schwimmmeister. Seit dem Vorjahr ist die Kommune auch Arbeitgeberin für einen Sozialpädagogen im dualen Studium. "Vor einigen Jahren hatte die Stadt drei Jahre lang keine Verwaltungsfachangestellten mehr ausgebildet. Aber die Aufgaben in der Stadtverwaltung nehmen, nach Stellenabbau seit den 90er Jahren, wieder zu", so der stellvertretende Bürgermeister, Jörg Zietemann. "Die Übernahmechanchen nach Ausbildungsende stehen sehr gut. Ebenso fördert die Stadt mögliche Weiterbildungen."

Laut Personalchef Bianca Eichler hatte es für die nun vergebenen Stellen in der Verwaltung rund 50 Bewerbungen gegeben. Bei den Erzieherstellen waren es rund 40 Bewerber.