Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als United States Marshal sorgtJim Dillon in einer kleinen texanischen Stadt für Recht und Ordnung. Allerdings ohne Waffen, seitdem er im Dienst einen Kollegen angeschossen hat.

Dieses Gelübde wird auf eine harte Probe gestellt, als eine Biker-Gang in das Kaff einfällt. Anfangs sieht es so aus, als hätten sie es nur auf die örtliche Landwirtschaftsbank abgesehen. Doch in Wirklichkeit haben die Schurken einen Geldtransport im Visier, der 15 Millionen eines Spielcasinos geladen hat. Und von ihrem Vorhaben wollen sich die Bad Boys auch nicht durch warnende Worte des Gesetzeshüters abbringen lassen. So bleibt Dillon, nachdem er all seine Tricks verbraucht hat, nichts weiter, als seinen alten Colt aus der Truhe zu holen.

Spätestens da zwängt sich der Vergleich mit einem Western auf, den Hauptdarsteller Guy Pearce kurz danach hoch zu Ross manifestiert. Das Setting hat sich über ein Jahrhundert hinweg nicht verändert, nur die Fortbewegungsmittel sind andere geworden. Das bringt zwangsläufig mit sich, dass der geneigte Zuschauer bereits nach fünf Minuten erahnt, wohin die filmische Reise wohl gehen wird. Und Ex-Snowboarder York Alec Shackleton tut auch nichts dafür, dass die Spannung irgendwann zurückkehrt. Im Gegenteil. Einziger Lichtblick bleibt so der Cover-Star des Streifens - Pearce - der ja auch irgendwie sein Geld verdienen muss. Bei fünf Millionen Gesamtbudget wird das nicht viel gewesen sein, entsprechend engagiert geht der Brite mit Cowboyhut und Boots zur Werke. Doch selbst dessen wenig inspiriertes Agieren ist immer noch sehenswerter als der Rest vom Cast, bei dem die Damen die meiste Zeit in der jüngeren Vergangenheit beim plastischen Chirurgen zugebracht haben müssen.

Wer Guy Pearce mag, sollte einen Blick riskieren. Wer simpel gestrickte Heist-Movies mag, ebenso. Alle anderen...

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 91 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: York Alec Shackleton;Guy Pearce, Devon Sawa, Branscombe Richmond; USA 2020