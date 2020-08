Boris Kruse

Neuhardenberg (MOZ) Tief durchatmen, das Blech ansetzen und spielen. Es geht wieder los. Nach einer langen Zwangspause gibt Till Brönner (49) nun wieder erste Konzerte. Der international gefragte Star-Trompeter hat nach eigenem Bekunden noch nie in seiner Karriere so lange nicht auf der Bühne gestanden – im Februar war sein letztes Konzert vor Corona.

"Nach so vielen Monaten ohne Konzerte kommen die philosophischen Fragen", sagt Brönner, der mit seiner Familie abwechselnd in Berlin und Los Angeles lebt, am Telefon. Wie hat er die ruhigen Wochen daheim verlebt? "Ich habe natürlich das gemacht, was alle Künstler machen: beobachtet." Und was hat er dabei gesehen? "Uns hat es frontal als Erste erwischt", sagt Brönner über Kunstschaffende, deren Schicksal stellvertretend für "das Scheitern einer ganzen Branche" stehe. Anders gewendet heiße das: Was Künstler in den zurückliegenden Monaten erlebt haben, steht anderen Branchen wohl noch bevor, sobald Kurzarbeit und Sommerpause enden.

Auch Till Brönner musste seine Pläne ändern, das betrifft nicht nur das Entfallen von Konzerten. Ein geplantes Album mit dem US-Pianisten Bob James war schon fast fertig. Jetzt steht die Veröffentlichung noch aus – und die – je nach Sichtweise – verlorene oder gewonnene Zeit gab Gelegenheit, weiter an dem Material zu arbeiten. So hat eine missliche Lage auch gute Seiten.

Till Brönner und der Jazz

Inspiration findet er immer wieder in der klassischen Musik. Wer sein umfangreiches Werk kennt, weiß, dass Brönner zudem oft zu den Wurzeln des Jazz zurückgekehrt ist. So etwa auf dem Verkaufsschlager "The Good Life" von 2016, für das er Standards aus den 30er- bis 50er-Jahren neu eingespielt hat.

Er sei ein "Künstler, bei dem man nie weiß, was als Nächstes kommt." Dazu gehört für ihn eine profunde Kenntnis von Stilen, Genres und Musiktheorie: "Wer in alle Himmelsrichtungen gehen will, muss auch wissen, wo die liegen." Bis heute übt Brönner täglich etwa ein bis zwei Stunden mit seinem Instrument. Körperbeherrschung, Muskulatur, Atmung – "ein Sportler kann auch nicht ohne Training in die Saison starten".

Wenn Brönner den Jazz auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen sollte, dann würde er das mit dem Begriff "Freiheit" tun. Allerdings: "Technische Bewerkstelligung auf hohem Niveau" sei oft die Voraussetzung, die einem Musiker diese Freiheit überhaupt gewährleistet. Als Meister der Reduktion sehen ihn viele, weil er in seinem Spiel viel Luft lässt und der Kraft seines Tones vertraut – ganz sicher gilt das für seine Studioaufnahmen; live spielt er auch notenreiche Improvisationen. Ist weniger also mehr oder ist mehr doch mehr? Das könne man so nicht beantworten, wägt Brönner ab. Es gehe vielmehr um die Wahl der jeweils richtigen Mittel. Wie bei einem gut zubereiteten Mahl sei das. Sorgsam ausgewählte Zutaten, das begeistere ihn "mehr als ein opulentes Fünf-Sterne-Gericht".

Debatte um das "House of Jazz" in Berlin

Er selbst ist dabei oft mit harscher Kritik bedacht worden. Polierter Smooth Jazz sei das, was er seit Jahren mit großem Erfolg spielt. Also gefällige Musik, die kaum aneckt. Nie wurden diese Vorbehalte gegenüber dem gut vernetzten Brönner, der auch als Model gearbeitet hat und nebenbei als Fotograf mit eigenen Ausstellungen aktiv ist, so deutlich wie in der Debatte um das "House of Jazz" in Berlin. Geradezu angefeindet worden ist er seit seinem Vorstoß im Jahre 2016, mit dem er der Jazzmusik eine feste Adresse samt Konzertsälen und Orchester verschaffen wollte.

"Ich werde seit vielen Jahren mit diesen Vorwürfen konfrontiert", sagt Brönner betont gelassen. Und lässt durchblicken, dass bei manchen vielleicht auch der Groll darüber im Spiel gewesen sei, dass ihm – als Mitstreiter hatte Brönner den damaligen Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner im Boot – im Gegensatz zu anderen letztlich Erfolg beschieden war. Der Beschluss wird unter anderem von der Initiative Neue Musik kritisiert, weil andere freie Formen neben dem Jazz darin unberücksichtigt blieben.

Nach den jahrelangen Debatten ist Brönner zufrieden mit dem Beschluss des Berliner Senats, in der Alten Münze in Mitte ein "Zentrum für Jazz und improvisierte Musik" – so der Arbeitstitel – einzurichten. Er habe "nicht das Gefühl, dass es sich um einen Kompromiss handelt", sondern sieht einen "großen Konsens" und betont das Zutun der IG Jazz und der Deutschen Jazzunion.

Befragt man Brönner zu dem erhofften Orchester, dann wird deutlich, dass er diesem Klangkörper ganz und gar nicht seine persönlichen Vorlieben aufpfropfen will: "Die stilistische Ausrichtung ist nicht meine Aufgabe." Allein: Ein größeres Ensemble, das man dann projektbezogen verkleinern kann, biete mehr Freiheiten als ein von vornherein kleines Ensemble. Mehr ist also vielleicht doch mehr.

Konzert mit Till Brönner, Dieter Ilg und Daniel Karlsson am Sonntag, 19.30 Uhr, Schloss Neuhardenberg (ausverkauft);Ausstellung "Heimweh" mit Bildern von Till Brönner und Klaus Staeck, bis 23.8., Villa Schöningen, Potsdam,www.villa-schoeningen.de