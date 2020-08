red

Bad Belzig (BRAWO) Aufgrund der angekündigten Wetterlage wird das Bürgerfest auf dem Marktplatz von Bad Belzig zeitlich verlegt. Ausweichtermin ist Sonnabend, 29. August, von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz.

"Falls dann wieder Regen angesagt ist, wird die Veranstaltung nach drinnen verlegt. Sie findet also in jedem Fall am 29. August statt", darüber informiert der organisierende Respekt e.V..