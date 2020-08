Die Unfallspuren an den Bäumen sind immer noch zu sehen. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Schönfließ (MOZ) Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall am 18. Juli auf der B 96 a zwischen Schönfließ und Schildow sind abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Suizid.

Eine 53-jährige Frau war an dem Sonnabend kurz nach 23 Uhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve gegen einen Straßenbaum gefahren. In der Folge kollidierte sie frontal mit einem zweiten Baum. Bremsspuren waren auf der Straße nicht zu erkennen. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Der Daihatsu mit Berliner Kennzeichen wurde durch den Aufprall komplett zerstört.

Weil das Unglück auf einen Suizid zurückzuführen ist, wird es nicht als Verkehrsunfall in der Statistik aufgeführt. Ohnehin ist das Teilstück der B 96 a, auf dem mit Tempo 100 gefahren werden darf, kein Unfallschwerpunkt. Seit dem 1. Januar 2018 kam es bis Ende Juli 2020 zwischen Schildow und Schönfließ zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen. "Davon waren 13 Unfälle mit Sachschaden und einer mit Personenschaden"; teilte Polizeioberkommissar Lars Protz von der Pressestelle der Direktion Nord auf Anfrage mit.

Bei den Verletzten handelte es sich um zwei Radfahrer, die sich bei einem Überholmanöver berührten und stürzten. Zwölf Pkw-Unfälle wurden durch Wild verursacht. Bei einem Unfall war Rückwärtsfahren die Ursache.

Aufgrund der geringen Zahl der Unfälle auf dem Teilstück der Bundesstraße sieht die Polizei nach eigenen Angaben derzeit keinen Grund, dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beschränken.

Wer von Selbstmordgedanken gequält wird, kann und sollte sich helfen lassen. Die anonyme Telefon-Seelsorge ist deutschlandweit kostenfrei rund um die Uhr erreichbar unter den Telefonnummern 0800 1110111 oder 0800 1110222. Die Telefon-Seelsorge, ein Angebot der beiden großen Kirchen in Deutschland, hat auch eine Homepage: https://online.telefonseelsorge.de. Dort wird ein Chat angeboten.