Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Wird die geplante 380-kV-Freileitung zwischen Bertikow (Uckermark) und Neuenhagen bei Berlin nach zwölf Jahren Streit nun doch gebaut? Das Landesbergbauamt hat jetzt dem Netzbetreiber 50Hertz mit einem Beschluss zum Planergänzungsverfahren quasi Baurecht erteilt. Damit würde der von der Bürgerinitiative "Biosphäre unter Strom" und dem Naturschutzbund Nabu per Gerichtsbeschluss 2016 erzwungene Baustopp aufgehoben. 50Hertz will eine bisher bestehende 220-kV-Leitung ersetzen und damit bis zu fünfmal mehr Strom aus den immer stärkeren Windkraft- und Solaranlagen Brandenburgs in Richtung Süden transportieren. Sie ist 115 Kilometer lang und führt an den Umspannwerken Pasewalk, Bertikow, Vierraden und Neuenhagen. Auch aus untergeordneten Netzen können Wind- und Solarstrom aufgenommen werden. Das Projekt soll 230 Millionen Euro kosten.

Trasse durchquert Vogelschutzgebiet

Doch die heftig umstrittene Trasse berührt die beiden Städte Angermünde und Eberswalde und führt durchs Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, ein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet. Das Energieunternehmen hat nun Gutachten für zahlreiche Vogelarten erstellt, um die vom Bundesverwaltungsgericht geforderten Nachbesserungen in Sachen Naturschutz zu erfüllen. Es gibt bauzeitliche Einschränkungen, um die Brutzeiten geschützter Vögel zu berücksichtigen. An besonders sensiblen Stellen will das Energieunternehmen sogenannte Vogelschutzmarkierungen anbringen lassen. In einigen Abschnitten werden die Masten von 50 Meter auf 30 Meter abgesenkt. Außerdem sind Ausgleichmaßnahmen vorgesehen, was durch den späteren Rückbau der alten Leitung geschieht. Nach eigenen Angaben kooperiert 50Hertz mit Naturschutzorganisationen.

Aber der eigentliche Streitpunkt bleibt bestehen: Am Trassenverlauf hat sich nichts geändert. Für die betreffenden Vogelschutzgebiete hat das Bergbauamt Ausnahmegenehmigungen erteilt. "Damit sind die grundlegenden Fehler der Planung nicht ausgeräumt worden", so Hartmut Lindner, Sprecher der Bürgerinitiative "Biosphäre unter Strom". Es habe die Möglichkeit gegeben, die Städte Angermünde und Eberswalde zu schonen und das Reservat zum umgehen. "Stattdessen hat man unsere Einwände vom Tisch gewischt." Lindner kündigt jetzt schon eine mögliche weitere Klage gegen den Planergänzungsbeschluss an. Man werde zunächst die Unterlagen sichten, dann mit einem Anwalt sprechen und die Verlängerung des Baustopps erzwingen.

Die Kritiker sind mit den Nebenauflagen ganz und gar nicht zufrieden. Dass einige Masten auf 30 statt 50 Meter reduziert würden, sei überhaupt nicht neu. Diese würde aber die Belastung für die Menschen gerade in den Städten auch nicht verändern. Die versprochenen Vogelmarkierungen hätten bei schönem Wetter eine durchaus sinnvolle Wirkung. Aber bei schlechtem Wetter und damit schlechter Sicht seien es keine geeigneten Maßnahmen. "Man kann eben keine Leitung durch ein Vogelschutzgebiet bauen", so Lindner.

Alternativstrecke an Gastrasse

Die alte Trasse stammt noch aus dem Jahr 1958. Damals gab es diese Ausweisungen nicht. Auch das Ausweichen des Ersatzneubaus in diesem Bereich nach Osten wollen die Mitglieder der Bürgerinitiative nicht als sinnvolle Alternative gelten lassen. "Unsere Vorschläge will man nicht hören", so der Sprecher. "Bei Mürow führt die neue Erdgastrasse hindurch. Entlang dieser Strecke könnte man auch die 380-kV-Leitung bis Oderberg führen, wenn sie schon nicht in den Boden gelegt werden soll. Von dort führt eine alte 110-kV-Trasse weiter, die nicht mehr existiert, aber noch sichtbar ist.

Jetzt wollen die Gegner ihre Proteste fortsetzen und sich Gehör verschaffen. Schon in den vergangenen Jahren hatten sie immer wieder für Aufsehen gesorgt und die Unterstützung umliegender Kommunen bekommen. Für eine mögliche weitere Klage hat die Initiative sich mit Bürgschaften abgesichert, um im Falle eines Unterliegens nicht mit hohen Gerichtskosten konfrontiert zu werden.