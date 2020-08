Manfred Ulack, Rüdiger Ulack und Joachim Grimm mit der MS "Pirol", die als Dampfer ab Oranienburg Ausflüge anbieten wird. In den vergangenen Tagen wurde sie auf der Werft in Malz frisch gemacht. © Foto: Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Vom Oranienburger Bollwerk aus soll noch es ab diesem Jahr regelmäßige Schiffsausflüge in die Region geben. Der Lehnitzer Manfred Ulack und sein Sohn Rüdiger haben dafür eine Firma gegründet.

Rund 60 Personen passen auf die MS "Pirol", die jahrelang Touristen über die Spree und den Landwehrkanal schipperte. Jetzt ist der Ausflugsdampfer von der Spree-und-Havel-Schifffahrt der Reederei Grimm und Lindecke ausgemustert worden. Das Schiff war am Ende zu klein für die Berliner Ansprüche. Auch deshalb, weil wegen der Corona-Pandemie zurzeit nur 30 Menschen an Bord dürfen. "Es hat sich für uns nicht mehr gelohnt", sagt Joachim Grimm, einer der Gründer der Berliner Reederei Grimm und Lindecke. In der Hauptstadt bringen die großen Schiffe das Geld.

Viel Wasser, keine Konkurrenz

In Oranienburg aber sieht der Reeder, der inzwischen seine Rente genießt, durchaus eine Zukunft für die MS "Pirol". Denn hier an der Havel gibt es zwar eine schöne Umgebung am Wasser und mit dem Bollwerk am Louise-Henriette-Steg einen zentral gelegenen Anlegeplatz, aber praktisch keine Konkurrenz. Selten bis nie legt in Oranienburg bislang ein Ausflugsdampfer an. Das soll sich mit der MS "Pirol", die bereits zur Landesgartenschau vor elf Jahren von Oranienburg aus über die Gewässer in der Gegend schipperte, nun aber ändern. Der Lehnitzer Manfred Ulack und sein Sohn Rüdiger wollen der "Pirol" zum Erfolg verhelfen. Dafür haben sie die Ulack und Ulack GbR gegründet. Die Firmengründer haben zwar noch keine Fahrerlaubnis für den Dampfer, weshalb Joachim Grimm als Kapitän zunächst einspringt, aber Erfahrung in der hiesigen Freizeitschifffahrt. Seit Jahren steuert Manfred Ulack für den Kurbrandenburgischen Marineverein die Niederländische Staatenyacht "Sehnsucht". Die genießt in der Binnenschaftsordnung den Status eines Kleinfahrzeuges. Ulack plant seit jeher auch Gruppenausflüge mit der Sehnsucht.

"Mit der ,Pirol’ haben wir ganz andere Möglichkeiten", sagt Manfred Ulack. Erstens kann sie mehr Menschen befördern, zweitens mehr Gewässer befahren. Mit der "Sehnsucht" kommt Ulack zum Beispiel nicht auf den "Langen Trödel", weil die Staatenyacht zu hoch für die niedrigen Brücken ist. Mit der flacheren "Pirol" ist das kein Problem. Und das neue Schiff ist wetterfest. Wie jeder richtige Ausflugsdampfer hat sie einen beheizbaren Gastraum und ein Außendeck, das sich bei Regen schließen lässt. Mit ihr sind Touren auch im Winter möglich.

Jungfernfahrt am Sonnabend

Zum Start schweben Ulack einstündige Fahrten bei Kaffee und kleinem Imbiss vom Bollwerk zum Lehnitzsee und am Wochenende längere Touren in die Region vor. Die ersten Lehnitzseetouren soll es bereits am Freitag, 22. August, um 14 und um 16 Uhr geben. Die Jungfernfahrt über den "Langen Trödel" nach Zerpenschleuse ist sogar schon für kommenden Sonnabend geplant. Sie wird um 9 Uhr beginnen und den ganzen Tag lang dauern. Eine Anmeldung unter 03301 701433 ist für die Fahrt notwendig.

Wird das Angebot gut angenommen, sind regelmäßige Touren geplant. Im Winter kommen dann Adventsfahrten mit Glühweinausschank dazu. An Bord gibt es einen Ausschank mit Zapfanlage. Privatleute und Firmen sollen die "Pirol" für Gruppenausflüge chartern können.

Die MS "Pirol" hat die Berliner Reederei den Ulacks zunächst geliehen und den Kapitän gleich mit. Joachim Grimm wird vorerst das Steuer führen, die Ulacks sich an Bord um die Gäste kümmern und die weiteren Touren organisieren. Springt das Geschäft an, soll der Dampfer gekauft und Rüdiger Ulack den Schiffsführerschein machen. Vater Manfred Ulack ist jedenfalls optimistisch: "Es gibt ja viele ältere Leute in der Stadt, die gern mal mit dem Schiff die Umgebung erkunden würden. Aber bislang gibt es ja kaum ein Angebot. Die ‚Pelikan’ aus Hennigsdorf fährt zwar zum Lehnitzsee, legt in Oranienburg aber nicht an."