Jacqueline Westermann

Stahnsdorf (MOZ) Mit Beerdigungen muss man klarkommen", erzählt Andreas Schmall. "Ich bin da auch erst mehr und mehr rein gewachsen." Seit 1985 arbeitet Schmall auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Er führt nicht nur Beerdigungen durch, sondern ist auch für Trauerbegleitung zuständig und unterstützt die Pflege des Geländes.

Schmall ist ein Mann für viele Aufgaben – wie alle Mitarbeitenden, die so für reibungslose Abläufe hinter den Kulissen des Friedhofes sorgen. "Ich habe es nie bereut, hier nach Arbeit gefragt zu haben. Der Job ist wie ein Sechser im Lotto", erzählt Schmall. Immer an der frischen Luft, keine Stechuhr, jeder arbeitet eingespielt im Team.

Es gab Zeiten, in denen wollte er hinschmeißen. 25 Beerdigungen pro Woche hätten ihren Tribut gefordert. Vor allem wenn er Grabsteine sah mit ähnlichen Jahresdaten zu seinen eigenen. Doch er fuchste sich wieder rein, lernte, mit Trauernden umzugehen. Hin und wieder nehme er noch eine Geschichte mit nach Hause. Gerade beim Tod junger Menschen.

Nicolas Lyssens sieht das ähnlich. Der Außendienstleiter ist für die Instandhaltung und Begleitung des Teams auf der Fläche verantwortlich, auch er ist in die Trauerarbeit involviert. "Man weiß morgens nicht, was der Tag bringt", sagt er. "Und es gibt Tage, da nimmt man Schicksale mit nach Hause." Doch es sei schön zu sehen, dass Eltern, die ein Kind zu Grabe tragen mussten, nach einiger Zeit wiederkämen. Wieder mit einem Kinderwagen, da freue man sich für die Familien, so Lyssens.

Gemeinsam räumt er an diesem Tag mit Ute Englert abgeschnittene Äste beiseite. "Oft vergisst man, dass man auf einem Friedhof ist", erzählt die Gärtnerin und Trauerbegleiterin für Familien von Verstorbenen.

Unterstützt werden sie an diesem Tag von Michael Grunwald, der im Förderverein des Südwestkirchhofs aktiv ist. Hier engagieren sich Ehrenamtliche, helfen unter anderem beim Denkmalschutz und der Pflege des Geländes. Seine Ehefrau Maren Grunwald arbeitet seit neun Jahren als Sachbearbeiterin in der Verwaltung des Friedhofs. Für sie sei der Kirchhof besonders. Sie sehe, wie Menschen den Ort lieb gewännen, Kraft schöpften, ihre Trauer bewältigten. Und oft noch sehr lange wiederkehrten, auch zu den Kulturangeboten, die regelmäßig veranstaltet werden.

Die Anforderungen an das 17-köpfige Team sind hoch: Man ist nicht nur Gärtnerin oder Trauerbegleiter. "Jeder, der hier arbeitet, ist auch Seelsorger", sagt Olaf Ihlefeldt, der Verwalter des Südwestkirchhofs. Regelmäßig gebe es Fortbildungen für das Team. Voraussetzung für eine Einstellung sei aber die generelle Bereitschaft zur Trauerbegleitung.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Ihlefeldt, selbst gelernter Gärtner, auf dem 1909 eröffneten Friedhof. Dieser zählt zu den herausragendsten Begräbnisstätten Europas, auch weil hier Prominente wie Theodor Fontane und Walter Gropius begraben liegen. Es handelt es sich um eine der ersten landschaftlich gestalteten Ruhestätten. Ihlefeldt schätze die "Leichtigkeit, Natürlichkeit und Weitläufigkeit" des Areals.

Im Wandel der Zeit

Die Kriege und die deutsche Teilung hätten die Stätte, die als Zentralfriedhof für Berlins Südwesten geschaffen worden war, stark beeinflusst. "Aber er war immer bewirtschaftet, es gab immer Menschen, die im Hintergrund arbeiteten", erzählt der Verwalter.

Vor 1961 waren das rund 150 Beschäftigte, es gab 3000 Beerdigungen pro Jahr. Jetzt seien es rund 620 jährlich. "Wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen", sagt Ihlefeldt. Die Kultur auf Friedhöfen wandele sich, man trauere anders. Es gebe neue Bedürfnisse wie kleinere und pflegefreiere Gräber. 90 Prozent aller Begräbnisse sind jetzt Urnenbestattungen. Er sehe aber auch eine zunehmende Bereitschaft, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Auch deswegen bietet der Südwestkirchhof regelmäßig Führungen an.

Am 30. August finden um 11 und 14 Uhr Fahrradführungen über den Südwestkirchhof statt. Um Anmeldung wird unter 0179 3793503 oder info@suedwestkirchhof.de gebeten. Weitere Infos unter www.suedwestkirchhof.de.