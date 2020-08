Britta Gallrein

Blumberg Zurück auf den Nürburgring geht es an diesem Wochenende für den Blumberger Rennfahrer Mike Ortmann. "Ich bin überglücklich, gemeinsam mit Markus Winkelhock einen Gaststart im ADAC GT Masters am Nürburgring machen zu dürfen", erklärt Ortmann. Der 20-Jährige wollte in dieser Saison eigentlich mit einem neuen Team und im Porsche in der Liga der Supersportwagen mitfahren, doch daraus wurde aus finanziellen Gründen nichts. Statt dessen startet Ortmann in diesem Jahr bei der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). "Die letzten Läufe der NLS verliefen sehr gut und ich konnte viel Erfahrung auf der Nordschleife sammeln", berichtet Ortmann, der sich jetzt auf seinen Start im ADAC Masters freut. "Wir sind alle hoch motiviert und haben eine gute Ausgangslage."

Der Barnimer fährt dann gemeinsam mit seinem früheren Partner Markus Winkelhock für sein altes Team Car Collection. In einem Auto, das er nur zu gut kennt: dem Audi R8 LMS GT3.

Enges Feld erwartet

"Die NLS unterscheidet sich natürlich vom Masters, aber fühle ich mich bereit für die Herausforderung. Ich denke, wir können hier ein gutes Ergebnis abliefern und dann hoffe ich, dass es nicht der letzte Gaststart in diesem Jahr bleiben wird", berichtet Ortmann vor dem Start.

Teamchef Peter Schmidt erklärt, wie es zum unverhofften Einsatz kam: "Leider ist uns kurz vor Saisonstart das zweite Auto weggebrochen. Umso mehr freut es uns, nun mit Mike und Markus einen Gaststart absolvieren zu können. Die beiden sind ja schon zusammen an den Start gegangen und haben sich in diesem Jahr auch schon unseren Audi R8 LMS GT3 auf der Nordschleife geteilt. Das sind gute Voraussetzungen."

Am Nürburgring wird die 3,6 Kilometer lange Sprintvariante gefahren, die auch bei der Formel 1 oder der DTM genutzt wird. Die beiden einstündigen Rennen am Samstag und am Sonntag werden live ab 13 Uhr beim TV-Sender Sport 1 übertragen.