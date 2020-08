So wird gebaut: Die Karte zeigt den Trassenverlauf der neuen Abwasserdruckleitung in Güldendorf. © Foto: Ines Weber-Rath

Absprache vor Ort: André Pisch, Bauleiter Abwasser der FWA (r.) und RSC-Bauleiter Roman Musiol an der Kreuzung im Buschmühlenweg, der am Montag wieder freigegeben wird. Das Verlegen der neuen Abwasserdruckleitung geht in Güldendorf ins Finale. Das Dorf ist dann nicht mehr passierbar. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 40 Zentimeter dicken PE-Rohre, aus denen die neue Abwasserdruckleitung entsteht, liegen am Güldendorfer Abzweig von der B112 bereit. Ab Montag wird im Dorf gebaut. Seit März haben die Bauleute der Cottbuser Firma RSC die Trasse von zwei Seiten aus an den Ortsteil von Frankfurt (Oder) herangeführt – vom Buschmühlenweg die Seestraße herauf bis in Höhe des Pfuhls und von der B112 bis zum Ortseingang.

"Wir haben den Bauablauf etwas geändert, uns dem Bau der Bahnbrücke in der Seestraße angepasst, um die Sperrungen für den Pkw-Verkehr zu minimieren", sagt André Pisch. Er ist der Bauleiter für den Abwasserbereich der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA), die der Bauherr ist.

Etwa die Hälfte des 3,2 Kilometer langen Güldendorfer Abschnitts der neuen Abwasserdruckleitung sei verlegt, so Pisch. Der Abschnitt ist der letzte in der insgesamt 9,5 Kilometer langen Trasse zwischen dem Pumpwerk Markendorf und dem Sammelpunkt in der Gubener Straße.

Für Kraftfahrer gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht im Zusammenhang mit den Bauarbeiten: Am Montag wird der Buschmühlenweg nach sechs Wochen Vollsperrung wieder freigegeben. Dafür wird die Seestraße ab Höhe Pfuhl bis zur Kreuzung Güldendorfer Straße/Hohlweg gesperrt. Die Kreuzung selbst soll befahrbar bleiben. Die Ortslage Güldendorf wird ab Montag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch von der B112 kommend.

Denn anders als zur Einwohnerversammlung im Februar angekündigt, werden die Straßen, durch die die Wanderbaustelle kommt, nicht nur halbseitig, sondern voll gesperrt: "Wir haben festgestellt, dass der Arbeitsablauf nur so effektiv und schnell sein kann. Und auch aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht ist die Vollsperrung nötig", erklärt der FWA-Bauleiter.

Ortsvorsteherin Brunhild Greiser und ihre Mitstreiter im Ortsbeirat haben die Flyer der FWA, in denen über die Änderungen informiert wird, im Dorf verteilt. Die Zusammenarbeit mit der FWA und der Baufirma sei gut, lobt Greiser. RSC-Bauleiter Roman Musiol hatte sie in der vorigen Woche zur Baustellenbegehung eingeladen.

Gebaut wird in der Ortslage nur noch in geschlossener Bauweise. Das heißt, alle 150 Meter gibt es eine sogenannte Start- und Zielgrube, erklärt Musiol, der eine "enge Abstimmung mit den Anwohnern" der jeweils rund 500 Meter langen Abschnitte der Wanderbaustelle zusichert.

Während bisher die marode, 1978/79 verlegte alte Graugussrohrleitung, in der sich Rohrbrüche gehäuft hatten, im jetzigen Verlauf ausgewechselt wurde, bekommt die Trasse in der Ortslage nun ein neues "Bett": Sie wird an der See- und Krummen Straße entlang und damit im öffentlichen Straßenraum geführt. Die alte Leitung verläuft zum großen Teil über Privatgrundstücke, zum Beispiel in den Wohngebieten "Hinter den Höfen" und "Am Spring". Dort hat die FWA zwar Leitungsrechte, aber käme mit schwerer Technik gar nicht an die Leitung heran, erklärt André Pisch. Nach der Inbetriebnahme der neuen Druckrohrleitung soll der alte Strang verfüllt werden.

FWA investiert 1,8 Millionen Euro

Die Arbeiten, die die FWA rund 1,8 Millionen Euro kosten, liegen im Zeitplan und sollen bis zum Jahresende geschafft sein, sagt Anne Silchmüller, die Sprecherin der Wasser- und Abwassergesellschaft. Archäologen begleiten den Trassenbau. "Die haben auf dem Feld an der B112 besonders genau hingeschaut – aber nichts gefunden", weiß Brunhild Greiser.

Über die Abwasserdruckrohrleitung wird das Schmutzwasser aus Müllrose, Markendorf, vom Helenesee und zum Teil aus Güldendorf zum Sammelpunkt in Richtung Kläranlage in der Gubener Straße gepumpt.

Den Güldendorfern, die stolz auf ihre im Frühjahr in großer Zahl am Straßenrand und auf öffentlichen Grünflächen blühenden Osterglocken sind, versichert die FWA-Sprecherin: Durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogene Bepflanzungen werden ersetzt.