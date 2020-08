Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Kurz in der Mittagspause bei der Kfz-Zulassungsstelle vorbeischauen, um das neue Auto anzumelden – was vor einem Jahr noch locker möglich war, kostet jetzt deutlich mehr Zeit. Derzeit geht ohne einen Termin gar nichts, den sich potenzielle Besucher der Behörde im Vorfeld immer holen müssen. Doch die sind derzeit drei Wochen im Voraus ausgebucht.

Hoher Bedarf nach Coronapause

"Dabei sind die Schalter derzeit alle voll besetzt", berichtet Mathias Wittmoser, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Verkehr beim Landkreis. Derzeit sei einfach die Nachfrage deutlich größer als in anderen Jahren, was auch damit zu tun habe, dass im Lockdown wegen der Coranapandemie viele den Behördengang aufgeschoben hatten. Das wird jetzt nachgeholt. "Wir haben im Juli 9,6 Prozent mehr Zulassungsvorgänge gehabt als im Jahr davor", berichtet Wittmoser. Jedoch habe man nicht mehr Personal als vorher. Dadurch sei es nicht sofort möglich, den zusätzlichen Bedarf komplett abzudecken.

Ohne Termin geht nichts

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Wie auch anderswo wurde der Zugang reguliert, um Ballungen in den Warteräumen zu verhindern. Die Online-Terminvereinbarung, die vor der Pandemie zwar schon angeboten, aber laut Wittmoser nur von wenigen Besuchern wirklich genutzt wurde, ist inzwischen verpflichtend. Die Anzahl der Termine, die abgearbeitet werden können, ist aber beschränkt. Obwohl sieben Schalterplätze besetzt seien, komme man nicht hinterher. "Wir sind damit selbst nicht zufrieden. Hoffentlich wird das zum Jahresende wieder normal", sagt Amtsleiter Wittmoser.

Alternative im Netz

Weil die Nachfrage in der Zulassungsstelle in Neuruppin so hoch ist, seien einige Kunden auf den Wittstocker Standort ausgewichen. "Dort gab es im Juli auch ein erhöhtes Aufkommen", so Wittmoser. Er empfiehlt jedoch einen anderen Weg, wenn man die Wartezeiten auf einen Termin zur Zulassung des neuen Autos umgehen möchte. Schließlich gibt es seit Anfang des Jahres auch in Ostprignitz-Ruppin die Möglichkeit der internetbasierten Fahrzeugzulassung. Dafür brauchen Nutzer neben einem funktionierenden Internetzugang und einem Smartphone einen Personalausweis, der für die electronic identity (eID) freigeschaltet ist. Zwar muss auch der Antrag bearbeitet werden, und die Papiere müssen verschickt werden. Jedoch lasse sich damit etwas Zeit sparen, so Wittmoser. Bislang ist die Nachfrage nach diesem Service allerdings noch gering. Lediglich 24 Abmeldungen und elf Anmeldungen von Autos habe es im Landkreis seit der Einführung des Services gegeben.