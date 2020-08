Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Auch das Erste-Hilfe-Projekt, das die Lebuser Burgschüler kennen und das sie darauf vorbereiten soll, im Ernstfall richtig zu agieren, war unter dem Vorzeichen von Corona diesmal anders: Zum Beginn des neuen Schuljahres sind Philipp Humbsch, inzwischen Arzt am Klinikum Frankfurt (Oder), zwei befreundete Medizinstudenten sowie Rettungsassistent Martin Thiel – alle Mitglieder im Frankfurter Verein Pépinière – zu einem Hygiene-Projekt in die Burgschule gekommen. "Jeder kann ein Held sein", war das Projekt im Vorjahr überschrieben. Das gilt auch jetzt – nur anders.

Viren und Bakterien zeigen

Im Mittelpunkt des Projektes stand diesmal, die Kinder auf die unsichtbare Gefahr aufmerksam zu machen, die von Viren und Bakterien ausgeht. "Es gibt gute und böse Bakterien, aber nur böse Viren. Wir wollen den Schülern zeigen, wie sie übertragen werden und natürlich erklären, wie man sich wirksam schützt", sagt Martin Thiel. Der Lebuser ist der Elternsprecher der Burgschule.

Eine knappe halbe Stunde hat das Projekt in jeder der zwölf Klassen der Schule gedauert, inklusive eines kleinen Experimentes: Dafür cremte sich Martin Thiel mit einer fluoreszierenden Creme die Hände ein und gab mehreren Kindern im Klassenzimmer die Hand. In der Klasse 2a, den "Seesternchen", bat er dann Lotta (7) nach vorn. Das Mädchen legte eine Hand unter eine UV-Lampe und staunte: Eine hellblau leuchtende Masse zeugte von der Menge an Bakterien und Viren, die auf ihrer Hand saßen. – "Nun aber schnell Hände waschen!", sagte Martin Thiel.

Einweg-Regel, Schulhof-Drittel

Auf den Fluren und in den Waschräumen der Burgschule gilt die Maskenpflicht ebenso wie die Einweg-Regelung, der Schulhof ist in drei Bereiche unterteilt, die jeweils nur zwei Klassenstufen nutzen dürfen, erklärt Schulleiterin Andrea Perlwitz. Angesichts der extremen Hitze hat sie verkürzten Unterricht bis zur vierten Stunde angeordnet.

