Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Auf Manuela Fahlischs linkem Oberarm ist eine Kriegerin tätowiert. Ihr Blick ist entschlossen nach vorn gerichtet, wie der Pfeil, den sie spannt. "Das ist meine Einstellung zur Krankheit. Wenn sie zurückkommt, dann kämpfe ich wie die Kriegerin", sagt die 44-Jährige.

Das Tattoo hat sie sich nach der letzten Chemotherapie im Frühjahr stechen lassen.

Vor einem Jahr, im August, war die Welt noch in Ordnung. "Ich war fit, kernig und durchtrainiert", sagt die schlanke Frau. Doch nur drei Monate später diagnostizierten Ärzte bei ihr Leukämie, nachdem sich die Fürstenwalderin länger krank fühlte. "Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit". Zur Unterstützung starteten ihre Freunde im November eine große Registrierungsaktion zur Stammzellenspende. Sie selbst verfolgte das Geschehen vom Krankenhaus aus, bekam Nachrichten und Fotos zugesandt. "Es machte mich so froh und glücklich, als ich hörte, wie viele Menschen teilgenommen haben", strahlt die gelernte Augenoptikerin. Sie spürt noch immer Dankbarkeit für die große Unterstützung, die sie von Familie, Freunden, Kollegen und Kunden erfahren hat.

Heute befindet sich Manuela Fahlisch auf dem Weg der Besserung. "Eine Stammzellenspende benötigte ich zum Glück nicht. Die Chemo hat gut gewirkt", sagt die Sportlerin, die 2015 beim Marathon in New York mitlief. Auf die Frage, wie das war, lacht sie: "Schwer." Viel Beton und viele Menschen seien da gewesen, zudem fühlte sie sich nicht gut vorbereitet. "Aber Aufgeben ist keine Option." Mit derselben Entschlossenheit, die sie über 42 Kilometer Asphalt brachte, biss sie sich auch durch die Krankheit: "Ob ich es schaffe oder nicht, ist nicht das Thema. Ich kämpfe bis zum Umfallen, denn es hat immer einen Sinn." Mit dem Sport hat sie eigentlich nie aufgehört. Wann immer möglich, ging sie spazieren, auch bei schlechtem Wetter. Aktuell schmerzen ihre Gelenke noch, aber zehn Kilometer Joggen sei schon wieder möglich gewesen.

Der Wille zum Leben überwiegt

Wenn sie an die Zukunft denkt, empfindet Manuela Fahlisch Hoffnung und Angst zugleich. "Ich gehe positiv durchs Leben. Aber die nachdenklichen Phasen, in denen ich nachts wachliege und traurig bin, gibt es auch." Doch steht der Angst, die Krankheit könnte zurückkommen, der eiserne Wille entgegen, ihre Kinder weiter begleiten zu können. "Ich möchte Oma werden. Reisen will ich auch noch. Und einen Partner hätte ich gern", sagt sie lächelnd.

Langsam kommt die Mutter von zwei Kindern wieder im Leben an, auf das sie mit neuer Perspektive blickt. "Die Krankheit hat mich geerdet. Vorher bin ich durch mein Leben gehetzt und etwas rücksichtslos mit mir umgegangen. Das möchte ich anders machen." Die Veränderung zeigt sich auch auf ihrem Kopf. Nachdem ihre langen, blonden Wellen der Chemotherapie zum Opfer fielen, trägt sie die Haare jetzt kurz – wie es Kriegerinnen wahrscheinlich tun würden. Letzte Woche hat sie ihre Frisur zudem platinblond gefärbt. "Das war meine Belohnung nach der ganzen Tortur – weil ich es mir einfach verdient habe."