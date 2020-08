GZ

Dollgow Auf die Zielgerade biegen die Bauarbeiten des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee in Dollgow ein. Vor Abschluss des Projektes kommt auf die Anwohner allerdings noch einmal eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt zu. Darüber informierte die Granseer Amtsverwaltung am Donnerstag.

Am Montag, 24., und Dienstag, 25. August, findet der Einbau der Asphaltdecke statt. In dieser Zeit, also vom 24. August, 7 Uhr, bis 26. August, 6 Uhr, ist keine Befahrung der Dorfstraße möglich. Sämtliche Fahrzeuge müssen außerhalb geparkt werden. Auch nach Feierabend kann der gesperrte Bereich nicht befahren werden. Schäden im Asphalt, die durch das Befahren des frischen Materials entstehen, werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, heißt es. Ab Mittwoch, 26. August, 6 Uhr, ist eine Befahrung des Baustellenbereiches auf eigene Gefahr dann wieder möglich.

Straßenbauarbeiten und Sperrungen beginnen in dem Stechliner Ortsteil aber bereits am Montag, 17. August. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ist der Fahrzeugverkehr ab diesem Tag von 7 bis 18 Uhr nicht möglich. Zwischen 18 und 7 Uhr kann der Baustellenbereich auf eigene Gefahr befahren werden. Am Wochenende, 22. und 23. August, findet keine Bautätigkeit statt und die Befahrung ist ebenfalls auf eigene Gefahr möglich.

Die Fahrer der AWU werden ihre Müllautos nach Rücksprache die Ortslage in der 34. Kalenderwoche nur bis zur provisorischen Bushaltestelle befahren. Soweit möglich, sollte die Entsorgung auf den nächsten Termin verschoben werden, wird den Bürgern geraten. In dringenden Fällen können die Tonnen aber bis zur erwähnten Bushaltestelle gebracht werden.