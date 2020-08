MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat die vom Land Brandenburg vorgelegte Linie für die Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt bestimmt. "Damit ist der Weg frei für die weitere Detailplanung", heißt es aus Potsdam. Landesverkehrsminister Guido Beermann erklärte: "Ich freue mich, dass für den Lückenschluss der Oder-Lausitz-Straße zwischen Cottbus und Frankfurt eine wichtige Hürde genommen ist." Noch in diesem Jahr soll der Grobentwurf vorgestellt und mit Betroffenen diskutiert werden."

Die Gesamtlänge der zweispurigen Straße mit wechselseitigen Überholmöglichkeiten beträgt rund 15 Kilometer. Es sind 17 Bauwerke, wie Brücken und Durchlässe geplant. Die Straße entwickelt sich im Süden aus der B 112 zwischen den beiden Einmündungen nach Streichwitz und nach Wellmitz. Sie umgeht Kummro östlich in einem Abstand von 120 bis 350 Metern. Im weiteren Verlauf werden das Dorchetal und die L 452 in einer Baulücke der Ortslage Kummro gequert. Die Trasse führt östlich an Möbiskruge und Diehlo vorbei. Die Abstände zur Wohnbebauung beider Orte betragen zwischen 100 und 350 Metern. Nach der Querung der B 246 umgeht die Straße dann westlich die "Grube Präsident" mit der VEO-Deponie, umfährt die nördlichen Ausläufer der Schönfließer Wohnbebauung und bindet nördlich der bestehenden Kreuzung der L 43/Haupteinfahrt ArcelorMittal in die B 112 ein.