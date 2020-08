Brian Kehnscherper

Kuhhorst (MOZ) Hannes-Peter Dietrich ist sicher, dass es in diesem Jahr eine gute Kartoffelernte geben wird. "Der Regen kam genau zur richtigen Zeit", sagt der Betriebsleiter des Ökohofs Kuhhorst. Nachdem die Ernte 2017 aufgrund der großen Nässe auf dem Feld verrottete und 2018 und 2019 sehr trocken waren, sei es nun eigentlich ein normales Jahr.

Weil neue Abnehmer gewonnen werden konnten, hat der Ökohof den Kartoffelanbau in diesem Jahr noch zusätzlich ausgeweitet. Dazu wurden weitere Flächen gepachtet. Daher rechnet Dietrich mit einer Ernte von etwa 1 200 Tonnen der Erdäpfel. Die Lagerkapazitäten des Betriebs reichen aber nur für 800 Tonnen. Eigentlich sollte neue Lager gebaut werden. Die Corona-Krise sorgte aber für erhebliche Verzögerungen, sodass die neuen Räume wohl in diesem Jahr nicht mehr fertig werden. "Wir hoffen, dass eventuell ältere Landwirte oder Agrargenossenschaften in der Umgebung irgendwo eine Halle frei haben, die wir pachten oder mieten können", so Dietrich. Bis Februar oder März werde das Lager benötigt.

Die Kartoffeln gehen an lokale Biomärkte wie den Landkorb in Neuruppin, in Berliner Bio-Supermärkte sowie vereinzelt auch in den konventionellen Einzelhandel. Seit diesem Jahr bietet der Betrieb der Mosaik-Werkstätten auch eine Bio-Vollmilch in eigenen Milchkartons an. Die Ein-Liter-Packungen gibt es nicht nur in Biomärkten in Berlin, sondern auch in Neuruppin und im eigenen Hofladen. "Wir verzichten auf Hormoneinsatz bei unseren Kühen. Außerdem wird die Milch nicht homogenisiert. Deshalb sieht man noch richtig die Fettschicht oben", sagt Dietrich. 2000 Liter werden wöchentlich produziert. In einer Molkerei in Velten wird die Milch verarbeitet und von dort an die Kunden in Berlin und Neuruppin geliefert. "Weniger strecke und eine bessere CO2-Bilanz- kann man gar nicht haben", so Dietrich.

Milch aus dem Luch hat eine lange Tradition, was beispielsweise auch im Wappen von Königshorst deutlich wird. Es zeigt unter anderem ein schwarzes Butterfass mit einer goldenen Königskrone. Das deutet auf einen Erlass von Friedrich Wilhelm I. (1688 bis 1740) hin. Er ordnete 1732 an, dass in Königshorst eine "Lehranstalt für Butter- und Käsebereitung" errichtet wird, durch die die Einrichtung einer Milchwirtschaft und die Produktion von Milch, Butter und Käse in Preußen gefördert werden sollte. Der Ökohof Kuhhorst hatte seit 2004 Milch zu Käse verarbeitet. Die Käserei musste 2013 allerdings den Betrieb einstellen. Seitdem hat der Ökohof seine Milch dann an Zwischenhändler ausgeliefert. Doch Dietrich bevorzugt es, die Milch wieder selbst zu vermarkten – auch, damit die Kunden wissen, woher das Produkt kommt.

Da jetzt Erntezeit ist, sind die Arbeitstage des 31-Jährigen lang. Normalerweise geht es um 7 Uhr los. Die Arbeit auf dem Feld zieht sich dann oft bis in die Abendstunden. In drei bis vier Wochen beginnt die Kartoffelernte. Dietrich hofft, bis dahin Lagerräume gefunden zu haben.