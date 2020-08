Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Becky Fröhlich wippt aufgeregt mit dem Fuß. Etwas schüchtern ist sie anfangs, als Marion Hahn sie befragt. Schnell kann die 7-Jährige Seelowerin dann aber den Inhalt eines der Drei-Fragezeichen-Bücher erzählen. Die Bibliotheksleiterin nickt zustimmend. Die junge Leseratte darf sich ihren nächsten Stempel ins Leselogbuch setzen. Drei Bücher hat sie schon gelesen – im Rahmen des aktuell noch laufenden "Brandenburger Lesesommers".

Die Aktion gefällt der Seelowerin gut. Fantasie-Geschichten hat sie schon gelesen. Begleitet wird Becky Fröhlich von ihrer Schwester Hedy (13). Die könnte beim Lesesommer auch mitmachen, lässt es aber sein. "Ich habe zuhause noch genügend Bücher."

Nutzen für Deutschunterricht

Während dessen schmökern im Obergeschoss die Seelower Geschwister Mia Sophie (8) und Jan (9) Hübner am großen Bücherregal. "Ich habe schon vier Bücher durch, will zwei noch mitnehmen", erklärt die Drittklässlerin. Der Junge trumpft auf: "Ich bin schon bei fünf, schaffe sogar sieben Bücher." Dabei hat es der Viertklässler eigentlich gar nicht so mit dem Lesen. "Ich bin besser in Mathe, will aber meine Deutschnote verbessern." Jojo-Dschungelbande-Bücher findet er toll, hat auch Fragezeichen-Werke verschlungen. "Wir lesen immer zuhause, so zwischendurch", berichten die Geschwister. Dass sie die Bücher auch wirklich kennen, bestätigt sich wenig später unten an der Ausgabe-Stelle bei der abschließenden Fragerunde zu den Werken – belohnt mit Stempel im Lesepass.

Seit 23. Juni können sich Schüler in der Seelower Einrichtung verschiedenste Kinder- und Jugendbücher ausleihen und damit an der landesweit laufenden Aktion teilnehmen. Die Seelower Stadtbibliothek beteiligt sich – als einzige im Landkreis Märkisch-Oderland – erstmals am "Brandenburger Lesesommer", früher genannt auch Sommerleseclub. 300 neue Bücher wurden dafür extra angeschafft. Die Aktion, die vorrangig Grundschüler ansprechen soll, hat guten Zulauf bei seiner Premiere in der Kreisstadt. "Es läuft super", strahlt Marion Hahn. 45 Anmeldungen habe sie, das sei toll fürs erste Mal. "Die meisten Kinder haben jetzt schon ihr drittes Buch geschafft." Dies ist Grundvoraussetzung, um eine Teilnahme-Urkunde zu bekommen. Aber auch die zum Start schon ausgereichten Armbänder hätten die Kinder gern mitgenommen, berichtet Marion Hahn. Gestaunt habe die Bibliotheks-Leiterin, dass viele Erst-, jetzt Zweitklässler mitmachen. Aber bis zur Klasse 7 hoch sei das Feld gut gemischt.Einige Schüler hätten sogar schon über zehn Bücher gelesen. Die Aktion geht offiziell noch bis zum 18. August. "Aber ich gebe jetzt ja auch noch noch Bücher raus, wenn die bis Ende August zurückkommen, mit den Lesepässen zur Auswertung, ist das auch okay", so Hahn. Mitmachen ist noch möglich. "Drei Bücher schafft man ja in drei Wochen."

Abschlussfest am 9. September

Die große Abschluss-Party, mit Übergabe der Urkunden an die Bücherwürmer und Kür des fleißigsten Lesers, Auftritt des Schauspielers Rainer Rudloff (Lübeck), Spielangeboten sowie Grill-Aktion durch die Gymnasiasten findet am 9. September ab 16.30 Uhr auf der Wiese vor dem Haus statt.