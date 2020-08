Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir mussten feststellen, dass wir bei dem massenhaften Andrang im Pass- und Meldewesen die Hygiene- und Abstandregelungen nicht mehr erfüllen können", begründet Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) den kleinen Schritt zurück in die Zeit des Lockdowns. Zudem seien nicht alle Bürger bereit, den Empfehlungen zu folgen und tragen keinen Mund-Nasen-Schutz. Deshalb habe er entschieden, die Pforte ab kommenden Dienstag geschlossen zu halten.

Die Verwaltung arbeitet jedoch normal weiter. Besucher müssen Termine mit den entsprechenden Fachabteilungen oder Mitarbeitern vereinbaren und werden dann eingelassen. "Für den hochfrequentierten Fachbereich Pass- und Meldewesen wird sichergestellt, dass zu den Sprechzeiten Besuchern einzeln und nacheinander Einlass gewährt wird", erklärte der Bürgermeister. Von Telefonanrufen an den üblichen Sprechtagen im Pass- und Meldewesen rate er ab, um die vor der Tür wartenden Besucher zügig bedienen und nicht noch länger warten zu lassen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Aufsteller vor der Tür

Ein Aufsteller an der Rathaus-Pforte gibt Auskunft über die Telefonnummer der möglichen Ansprechpartner. Auch auf der Homepage im Internet sind die Kontaktdaten der Mitarbeiter im Rathaus zu finden.

Der Ansturm auf das Pass- und Meldewesen sei keinem besonderen Umstand geschuldet, sondern der normale Alltag, wie er sich auch vor der Corona-Krise darstellte, sagte das Stadtoberhaupt auf Anfrage. Wer einen Pass oder Personalausweis beantragt, müsse nicht länger warten als sonst auch. Corona habe keine längeren Wartezeiten zum Beispiel bei der Bundesdruckerei zur Folge.

Das historische Rathaus habe den Nachteil, dass die Besucher die Vorschriften nicht einhalten können, berichtet Bürgermeister Lehmann. Die Flure seien eigentlich zu eng, als dass sich Bürger unter Wahrung der Abstandsregel dort begegnen können. Der Ansturm im Einwohnermeldeamt und diese Bedingungen stimmen mit den strengen Vorschriften nicht überein.

Die Flure wie in den Schulen in der Mitte abzukleben, sei nicht realistisch. Den Besucherstrom mithilfe einer Einbahnstraßenregelung durchs Rathaus zu lotsen, sei ebenfalls nicht möglich, weil dem wiederum der Brandschutz entgegen stehe. "Die hintere Tür müsse immer geschlossen bleiben, weil sie im Brandfall der Abschottung dient", beschreibt der Bürgermeister das Dilemma.

Handschuhe und Mundschutz

Für die anderen Fachbereiche gilt: Zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen werden die Bürger nach Teminvereinbarung einzeln von den jeweiligen Mitarbeitern an der Rathaustür abgeholt. Die Bürgermeister appelliert an die Besucher, Handschuhe und Mundschutz zu tragen und die Desinfektionssäule im Vorraum zu benutzen. "Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen, die auch dem Schutz der Bürger und der Rathausmitarbeiter dienen und die die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrecht erhalten sollen.

Die Einsicht in die Unterlagen für den Bebaungsplan zur Neuordnung der B 158 und dem Abriss der Brücke ist dennoch möglich. Auf dem Aufsteller ist eine Telefonnummer zu finden. Wer dort mit dem Handy anruft, wird an der Tür abgeholt. Alle Unterlagen sind im Internet auf der Seite der Stadt zu finden und können daheim am Computer angesehen werden.

