Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das in die Jahre gekommene und heruntergewirtschaftete Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße wird abgerissen. In den frühen 1990er-Jahren als erstes Einkaufszentrum in Angermünde in ungewöhnlicher Architektur errichtet, entspricht der verwinkelte Gebäudekomplex heute nicht mehr modernen Ansprüchen. Viele Geschäfte stehen seit Jahren leer, Vandalismus hat Spuren hinterlassen und inzwischen sind auch alle Wohnungen leer gezogen. Die Rewe-Gruppe als Eigentümer will den maroden Komplex komplett abreißen und neu bauen. Begonnen werden soll voraussichtlich 2021. Dort soll ein modernes und größeres Einkaufszentrum entstehen.

Bau nach Einzelhandelskonzept

Der erforderliche vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde bereits öffentlich ausgelegt und die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren abgewogen. Daraus ergab sich, dass ein nachträgliches Schallgutachten angefertigt werden musste, weil während der Beteiligungszeit in unmittelbarer Nachbarschaft ein Gebäude der Fleischerei Schütze mit Wohnnutzung im Obergeschoss errichtet wurde. Das Gutachten ergab, dass die Lärm-Immissionswerte eingehalten werden. Nun muss die Angermünder Stadtverordnetenversammlung den B-Plan einschließlich des dazugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplans beschließen, um dem Investor den Weg frei zu machen.

Grundsätzlich hatte die SVV dem Vorhaben bereits mit einem früheren Beschluss grünes Licht gegeben. Auch die Landesplanung Berlin-Brandenburg hatte nichts gegen die Erweiterung einzuwenden, weil Angermünde inzwischen als Mittelzentrum eingestuft ist und damit mehr Freiraum für Bauinvestitionen bekommt. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt wurde der B-Plan einstimmig bestätigt.

Rewe plant, auf der als Sondergebiet Einzelhandel eingestuften Fläche an der Prenzlauer Straße einen neuen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von 3250 Quadratmetern für einen Lebensmittel- und Frischemarkt zu errichten. Dabei soll auf nachhaltige und klimaschonende Bauweise und Energieversorgung Wert gelegt werden. Zusätzlich sollen in einem zweiten Bauabschnitt weitere Fachmärkte und Dienstleister mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 1827 Quadratmetern angesiedelt werden.

Dabei hat die Stadt Angermünde jedoch Sortimente ausgeschlossen, die im Einzelhandelskonzept der Stadt als "zentrumsrelevant" festgelegt wurden. Das heißt, dass nur Fachmärkte zugelassen werden, die nicht mit Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt konkurrieren. Das wurde mit dem Bauherren abgestimmt und ist auch Bestandteil des Bebauungsplanes und damit verbindlich, betont Susanne Tahineh, Fachbereichsleiterin für Bauen und Planen in der Stadtverwaltung. Verbindlich festgelegt wurde außerdem, dass der Gehweg zum Wohngebiet Templiner Straße öffentlich zugänglich ist und ausgebaut wird.

Schornstein für Storchennest

Außerdem muss der denkmalgeschützte Schornstein auf dem Gelände erhalten bleiben. Das Storchennest soll in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises erneuert werden. Sofern der Weißstorch dort brütet, dürfen zwischen 25. März und 31. Juli dort weder Abriss- noch Bauarbeiten für den Neubau erfolgen. Sollte das Nest nicht besetzt sein, kann mit der unteren Naturschutzbehörde eine Verkürzung der Bausperre vereinbart werden.

Rewe will auch den Parkplatz erneuern und mit dem neuen Projekt künftig vor dem Markt mindestens 200 Stellplätze schaffen. Für die Begrünung der Anlagen sind insgesamt 51 Einzelbäume zu pflanzen beziehungsweise zu erhalten. Für Neupflanzungen, die als Grünanlagen sowie zwischen den Stellflächen sowie an der Prenzlauer Straße vorgesehen sind, gibt der Bebauungs-Plan eine Liste einheimischer, standortangepasster Laubbaum- und Heckenarten vor.