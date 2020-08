Redaktion

Bernau (MOZ) Nach dem Masernschutzgesetz müssen alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kitas, bei Tagesmüttern oder -vätern sowie in der Schule eine Masernimpfungen nachweisen. Mit der Aufnahme des Regelbetriebes sind nun auch alle Barnimer Eltern aufgefordert, den Impfschutz ihrer Schützlinge nachzuweisen. Darauf hat der Landkreis Barnim hingewiesen.

Schüler, für die kein Impfnachweis vorgelegt werden kann, dürfen dennoch in einer Schule aufgenommen werden beziehungsweise weiterhin in der Schule unterrichtet werden. Dann muss jedoch die Schulleitung unverzüglich das zuständige kommunale Gesundheitsamt über den fehlenden Masernimpfschutz dieser Kinder oder Jugendlichen informieren.

Wenn der erforderliche Nachweis nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorgelegt wurde, kann das Gesundheitsamt die nachweispflichtige Person – in der Regel die Eltern – zu einer Beratung einladen. Eine Zwangsimpfung bleibt jedoch auch weiterhin unzulässig.

Der Nachweis des Impfschutzes erfolgt in der Regel über den Impfausweis. Für alle bereits in einer Einrichtung betreuten Kinder gilt für den Impfnachweis eine Übergangszeit bis zum 31. Juli 2021. Diese Zeit gilt auch für das in den Einrichtungen tätige Personal, das nach 1970 geboren ist. Die Leitungen der Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die neuen Regelungen beachtet werden.