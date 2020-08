Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Es gibt sehr viele gute und sinnvolle Angebote in Ostprignitz-Ruppin: von der Familienberatung über Projekte zum Übergang von der Schule ins Arbeitsleben bis zu Medienkompetenz, Prävention oder Nachhaltigkeit.

Das Angebot ist so groß, dass sogar diejenigen, die tief in der Materie stecken, nicht alle kennen. Bei mehr als 140 Trägern, die alle ein oder mehrere Projekte laufen haben, ist es auch schwer bis unmöglich, den Überblick zu behalten. Nichts Geringeres als genau diesen Überblick möchte daher die Webseite schaffen, die das Sachgebiet Prävention und Planung der Kreisverwaltung ins Leben gerufen hat. "Von A bis Z für Jung und Alt" lautet daher auch der Titel des Wegweisers, der seit wenigen Tagen online ist. "Es steckt sehr viel Herzblut darin", sagte daher nicht ohne Stolz Kristina Borrock, die Leiterin des Sachgebiets, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Désirée Schmidt die Seite erarbeitet hat. Am Mittwoch waren bereits 26 Anbieter mit 277 Angeboten und mehr als 700 Einzelprojekten aufgelistet. Somit wird Nutzern schon eine Menge Arbeit abgenommen, wenn sie sich zu einem Thema informieren wollen.

Die Seite ist für die Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge und Safari ausgelegt und ist auch für die Ansicht auf Smartphones geeignet. Dabei wurde sie bewusst so gestaltet, dass keine Cookies erforderlich sind, um keine persönlichen Daten abzufragen. Auch bei den Trägern wird auf Datenschutz geachtet. Derzeit werden sie noch angeschrieben und müssen der Veröffentlichung ihrer Angebote zustimmen. Langfristig ist das Projekt aber so ausgelegt, dass diese Träger selbst die Inhalte verändern und sie auf dem aktuellen Stand halten können. "Wir würden uns wünschen, dass auch Vereine mitmachen und ihre Angebote dort ebenfalls veröffentlichen", so Schmidt. Wer das machen möchte, kann sich an sgpp@opr.de wenden. Alle anderen finden den Wegweiser unter bit.ly/3gUJxJQ.