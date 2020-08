Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die ersten Hilfsprogramme aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes sind bereits abgeschlossen. Die bisher ausgegebenen und fest verplanten Summen liegen mit 738 Millionen Euro weit unter den zu Beginn der Pandemie veranschlagten zwei Milliarden Euro.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) warnte am Donnerstag im Finanzausschuss des Landetages jedoch vor trügerischen Hoffnungen. Die Beteiligung an einigen Bundesprogrammen sei noch nicht ausgehandelt und die Kosten für eine mögliche zweite Infektionswelle noch nicht abschätzbar.

Hohe bürokratische Hürden

Genaue Zahlen gibt es für das Programm der Corona-Soforthilfen, das bereits abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden 76 000 Anträge wurden gestellt, 63 000 davon bewilligt. Ausgezahlt wurden 553 Millionen Euro. Davon muss das Land nur 88 Millionen Euro tragen, den Rest übernimmt der Bund. Allerdings musste Brandenburg dafür seine ursprünglich großzügige Regelung für Soloselbständige kassieren, die nach dem Bundesprogramm keine Unterstützung für den Lebensunterhalt erhielten. Die Landesinvestitionsbank teilte inzwischen mit, dass mehr als 2200 Selbstständige in Brandenburg ihre Corona-Hilfen ganz oder teilweise zurückgezahlt haben. Dabei handelt es sich um eine Summe von 19,92 Millionen Euro.

Das aktuell laufende Corona-Überbrückungsprogramm des Bundes werde in ganz Ostdeutschland von den Unternehmen nur wenig nachgefragt, erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer. In Brandenburg wurden bislang nur 424 Anträge mit einer Summe von rund 450 000 Euro gestellt. Das liege vor allem an den hohen bürokratischen Hürden.

Als Erfolg bezeichnete Fischer das Pendlerprogramm für polnische Arbeitskräfte, die auf Grund der zeitweisen Schließung der Grenzen nicht ungehindert ein- und ausreisen durften. In Anspruch genommen wurde es von 7326 Personen, mehr als der Hälfte der polnischen Arbeitskräfte in Brandenburg. Ausgereicht wurden rund 12 Millionen Euro.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher informierte, dass seit Mitte der Woche die Finanzierung der Teststrategie für den Pflegebereich steht. Dazu stehen 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die bereits angelaufene Testung der Kita-Mitarbeiter wird sich auf 13 Millionen Euro belaufen, die Testungen an den Schulen werden 12,7 Millionen Euro kosten.

Zu den großen Posten im Rettungsschirm gehören außerdem 126,5 Millionen Euro, die an die Kommunen fließen. Ergänzt werden sie durch rund 92 Millionen Euro aus Bundesgeldern. Der sogenannte kommunale Rettungsschirm sieht vor, dass bis zu 58 Prozent der Corona-bedingten Steuerausfälle den Kommunen erstattet werden. Ziel ist es, zu verhindern, dass Investitionen aufgeschoben und Ausgaben für Kultur und Soziales gekürzt werden müssen.

Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) merkte im Ausschuss an, dass das gerade vor Ort passiere, weil das Land nicht die kompletten Ausfälle der Städte und Gemeinden kompensiere. Die Linke kritisierte, dass es noch keinen Überblick über die Finanzsituation der Kommunen gibt.

Pauschale für Krankenhäuser

Zu den kommenden Ausgaben aus dem Geldern des Corona-Rettungsschirms gehört eine Landesreserve an Schutzmitteln. Welchen Umfang diese haben wird und wie der Umlauf mit ablaufenden Materialien erfolgen soll, ist noch nicht geklärt. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erklärte, dass die Krankenhäuser eine Leerstandspauschale über den 30. September hinaus brauchen. Dann läuft das aktuelle Bundesprogramm aus.

Katrin Lange rechnet zudem noch mit einem Antrag der Flughafengesellschaft, die als Ausgleich für die ausfallenden Einnahmen in diesem Jahr rund 300 Millionen Euro von den Gesellschaftern erwartet. Auf Brandenburg kämen mehr als 100 Millionen Euro zu, die aus dem Rettungsschirm zu finanzieren sind.

