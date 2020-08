MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Stadtfest soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Da für die ursprünglich im Mai geplanten Feierlichkeiten schon alles geplant und festgezurrt war, will die Stadtverwaltung das gesattelte Pferd gleich nutzen und das Programm von diesem Jahr umsetzen.

Das teilte der erste Beigeordnete Stefan Wichary am Mittwoch im Kulturausschuss mit. Laut Wichary sind bisher Veranstaltungskosten in Höhe von 13 720 Euro für die Programmagentur Riag Media sowie die Gestaltung von Postern und Flyern angefallen. Durch bereits erbrachte Leistungen würden sich die Kosten sich die Agentur für das Jahr 2021 auf 7364 Euro reduzieren. Als Gesamtbudget für das Stadtfest werden erneut 80 000 Euro veranschlagt, die im Haushalt 2021 so früh wie möglich eingeplant werden sollen für die weitere Organisation.

Thomas Fischer (BFZ) gab zu bedenken, dass es noch zu wenig Sicherheit gebe: "Unter den sich weiterhin abzeichnenden Einschränkungen, stellt sich die Frage, ob schon so weit vorauszuplanen ist". Wichary hielt dagegen, dass die noch ungünstigere Alternative sei, komplett auf das Stadtfest zu verzichten. Es sei überhaupt frühestens im März absehbar, mit was für Einschränkungen gerechnet werden muss.

Der Ausschuss stimmte mehrheitlich dafür, die Freigabe des Budgets der Stadtverordnetenversammlung 3. September zum Beschluss vorzulegen.

