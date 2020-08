Menschenkettegegen Gewalt

Am Mittwoch und Donnerstag bildeten sich in den weißrussischen Städten hell gekleidete Menschenketten, um gegen die Polizeigewalt zu demonstrieren. Meist hielten sich junge Frauen an den Händen, viele trugen auch Blumen. Männliche Demonstranten wären wohl wieder unter die Polizeiknüppel geraten.