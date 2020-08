Monika Rassek

Schneeberg (MOZ) Morgen heißt es für die Mitglieder des Kurmärkischen Reitvereins Schneeberg früh aufstehen: Schon um acht Uhr beginnt der traditionelle Reitertag, in diesem Jahr mit dem Höhepunkt des 30. Vereinsjubiläums – und coronabedingt mit strengen Hygienevorschriften. "Der Verein wurde 1930 gegründet und hat jetzt mehr als 50 Mitglieder", sagt Diana Beyer, Erste Vorsitzende und Verantwortliche für die Organisation dieses Tages in enger Zusammenarbeit mit dem Reiterhof Richter.

Etwa 120 Teilnehmer, die insgesamt 90 Pferde mitbringen, haben sich angesagt. Dazu kommen die Helfer und Fahrer. "Da wir die Höchstzahl von 1000 Menschen nicht überschreiten dürfen, ist die Anzahl der Besucher leider begrenzt", erklärt Diana Beyer. Da es kaum Turniere gegeben habe, freuen sich die Pferdeleute, dass es wieder die Möglichkeit gebe: "Das zeigt sich dann auch an den Teilnehmerzahlen."

Der Vormittag steht im Zeichen der Dressurwettbewerbe. Auf dem 20 mal 40 Meter großen Viereck zeigen die Teilnehmer in den Klassen E (Einsteiger) und A (Anfänger) sowie in einem Schritt-Trab-Wettbewerb, was sie schon gelernt haben. Nach der Mittagspause, ab etwa 13 Uhr, beginnt das Springen. Den Parcours baut Maren Kardel. Angesetzt ist ein E-Springen sowie ein Punkte-A-Springen mit Joker. "Der Joker ist ein Hindernis, dass von der Höhe her schwer zu taxieren, also abzuschätzen ist", erklärt die Vorsitzende. Meist sei es eine einzelne Stange, die zwischen den Hindernisständern aufgelegt wird. Wer den Joker springt, könne sich zusätzliche Punkte sichern.

Ganz besonders am Herzen liegen der Reiterin Diana Beyer in diesem Jahr aber die beiden Sonderpreise, die vergeben werden: "Da schauen wir auf die Reiter und ihren Umgang mit den Pferden." Die Preise unter dem Motto "Vollbringt mehr – reitet fair" gibt es für besonders rücksichtsvollen Umgang mit den Tieren.

Abendliches Training

Beim Turnier gehen auch sechs Reiterinnen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren des Kurmärkischen Reitvereins an den Start. Am Donnerstagabend hatte die erfahrene Reiterin nochmal ein Trainingsspringen angesetzt und letzte Tipps gegeben: wie die Hindernisse gerade anzureiten, sich nach dem Sprung gleich wieder tief in den Sattel zu setzen, die Hände möglichst ruhig und den Schwung gleichbleibend zu halten sowie auf die richtige Hand beim Galopp zu achten. Das Wichtigste aber, sagt Diana Bayer, ist die formvollendete Begrüßung der Richter, bevor mit dem Ritt begonnen wird. Das sei die beste Voraussetzung für eine gute Bewertung, am besten mit einem Lächeln. Bei so guter Vorbereitung bleibt nur noch "Hals und Beinbruch" zu wünschen, damit alles gut läuft.

Reitertag in Schneeberg, Schneeberger Dorfstr. 18, 15848 Beeskow, Caterer vor OrtAnfahrt über Oegeln, da die B 246 gesperrt ist