Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Stadtverordneten Dave Bogs und Frank Bornschein, die vor wenigen Tagen ihren Austritt aus der SPD-Fraktion erklärt haben, sind zur Fraktion BVB /Freie Wähler gewechselt. Das hat Fraktionschef Torsten Gärtner bestätigt. Dave Bogs hatte bereits auf der Sondersitzung des Stadtparlaments am Donnerstag in den Reihen der Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler Platz genommen. Frank Bornschein ist seit Dienstag Fraktionsmitglied.

Dreier-Losentscheid möglich

Damit kommt es zu Verschiebungen im Kräfteverhältnis. Die Zwei-Mann-Fraktion BVB/Freie Wähler, bisher mit Torsten Gärtner und Axel Reineke im Gremium vertreten, verdoppelt ihre Stärke auf vier Sitze und ist damit genau so groß wie die bisher drittstärksten Fraktionen Die Linke und AfD. Mit zehn Vertretern hat die SPD nach wie vor die meisten Sitze inne vor der gemeinsamen Fraktion von CDU und FDP mit sechs Sitzen.

Wenn die Freien Wähler es verlangen, könnte es erneut zu einem Losentscheid für die Besetzung des Hauptausschusses kommen. Jetzt steht drei Fraktionen das Recht auf einen zweiten Vertreter in dem wichtigsten Ausschuss zu. Erst vor einer Woche war der Sitz zwischen AfD und Linken zugunsten Andreas Grote von den Linken ausgelost worden. Im Hauptausschuss vor der nächsten Stadtverordnetensitzung sitzt Grote zumindest für eine Sitzung neben Bärbel Ramm als zweiter Vertreter der Linken. Theoretisch könnte künftig sogar Frank Bornschein wieder in den Ausschuss einziehen, der bisher für die SPD in dem Ausschuss saß. Nun freilich für BVB/Freie Wähler.

Der 59-jährige Unternehmensberater hatte seinen Austritt aus der SPD und der Fraktion mit der Bundespolitik der SPD begründet und erklärt: "Ich habe auch die Fraktion verlassen, weil ich der Meinung bin, dass man als freier Bürger durchaus noch mehr für die Stadt und deren Bewohner erreichen kann, als es unter den Bedingungen der Fraktionsdisziplin (…) mitunter möglich ist." Fraktionslos blieb Bornschein in der SVV genau sechs Tage.