Oliver Jastram

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Kino-Fans in Eisenhüttenstadt geht es nach einer kleinen Flaute wieder deutlich aufwärts. Denn sowohl das Autokino, als auch das Programm des Friedrich-Wolf-­Theaters, weisen ein abwechslungsreiches Angebot für Interessierte auf.

So wie schon Ende Juni veranstaltet die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) erneut ein Autokino in der Stadt. Während es beim vergangenen Mal mit Filmen wie "Joker" oder "Lindenberg! Mach dein Ding" zur Sache ging, gibt es nun die Fortsetzung – und zwar am 3., 4. und 5. September.

Vorbereitung für Ticketverkäufe

Und der Wunsch wurde erhört – auf Facebook durfte jeder Interessierte bei den Umfragen mit abstimmen und somit die Filmwahl maßgeblich beeinflussen. Schnell zeigte sich ein klares Bild – für den Action-Streifen "John Wick 3", der am letztem Termin, dem 5. September, in Eisenhüttenstadt ausgestrahlt werden soll, stimmten ganze 225 Personen.

In der Organisationsweise der Veranstaltung solle sich wenig ändern. "Wir haben darüber nachgedacht, dieses Mal eine Abendkasse am Einlass anzubieten. Aber das ist uns insgesamt ein zu hoher bürokratischer Aufwand", gibt Markus Röhl zu und sagt, dass man sich derzeit noch in der werblichen Vorbereitung dafür befinde. So bereite man zum Beispiel aktuell die Internetlinks für den Ticketverkauf vor.

Losgehen sollen die drei Kinoabende am 3. September mit dem Film "Außer Kontrolle", der mit dem neuseeländischen Star-­Schauspieler Russell Crowe besetzt ist. Der Film selbst ist erst seit Mitte Juli in den deutschen Kinos zu sehen. Abgerundet werden die Abende dann voraussichtlich vom neu aufgelegten Disney-Klassiker "König der Löwen", der aber unter Umständen noch von "Die Eiskönigin 2" ersetzt werden könnte.

Damit hätte man in beiden Fällen einen Film im Programm, der eine jüngere Zielgruppe anspricht und sich für einen Kinobesuch mit der ganzen Familie eignet. "Um es zeitlich für alle möglich zu machen, wollen wir dieses Mal früher beginnen und womöglich ab 18.30 Uhr schon die ersten Gäste auf den Platz lassen", führt Markus Röhl weiter aus. Startschuss werde vermutlich um 20 Uhr sein. "Unser Autokino kann auch etwas für die Eisenhüttenstädter Zukunft sein. Wenn es bei einem dritten Mal gut laufen sollte, kann man bei der Veranstaltung schon von einer Art Tradition sprechen", erklärt der Sprecher der EWG.

Auch das Friedrich-Wolf-Theater läutet die Kinosaison mit einem dichten Programm ein. So gibt es am 15. August "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm" und am Sonntag dann noch den Kinderfilm "Mina und die Traumzauberer".

Am 22. August geht es dann direkt weiter mit der Komödie "Lieber Antoine als gar keinen Ärger" und am Folgetag mit dem Animationsfilm "Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik". Dafür sind die Tickets jeweils eine Stunde vor Filmbeginn an der Kinokasse erhältlich.