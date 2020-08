Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Es wird zwar nicht wirklich Tennis gespielt, aber die "Rathaus Open" am 6. September sind schon eine Art erster Aufschlag – und die Rathaustüren sind auch offen. An diesem Tag soll das neue Rathaus-­Ensemble offiziell der Hohen Neuendorfer Öffentlichkeit übergeben werden. Keinen Herbstfestcharakter, aber ein buntes Programm für den ganzen Tag will die Stadtverwaltung an jenem Sonntag für Jung und Alt bieten, Begegnungen unter besonderen Corona-Bedingungen, aber auch mit einer besonderen Atmosphäre, immer vorausgesetzt, dass es keine Verschärfung der Richtlinien gibt. Über die Vorbereitungen hat Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher jetzt dem Hauptausschuss berichtet.

Neuer Trausaal

Die Restaurierung des alten Rathauses soll bis zum Fest so weit abgeschlossen sein, dass Besichtigungen im ganzen Komplex stattfinden können. Besucherinnen und Besucher können das Gebäude als ein zusammenhängendes wahrnehmen und sich vom ansprechenden neuen Trausaal ein Bild machen, in den sich der ehemalige Rathaussaal verwandelt hat. Zum Festakt gehört auch das Anbringen einer Plakette für die Sanierung, die dem "Silberstandard" der energetischen Gebäudesanierung entsprechen.

Für die Kinder gibt es ein Spieleprogramm, bei dem die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt sowie der Verein Nordbahngemeinden mit Courage unterstützen. Nach Festansprache und Andacht gibt es den ganzen Tag über Musik, Theater, Akrobatik und andere Darbietungen. So werden die Band "Fräulein Winkelmann", der Max-Raabe-Pianist Ian Weckwerth, die Hermlin-Band und das "Boardwald"-Theater dabei sein. Hunger und Durst muss auf dem Platz auf keiner leiden. Da das Rathaus auch ein Hort der Politik ist, haben die sieben Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung an Ständen die Möglichkeit, sich vorzustellen.

Das Hygienekonzept ist umfangreich und vom Kreis auch schon genehmigt, erläuterte Ariane Fäscher. Bis zu tausend Personen insgesamt dürfen auf das Gelände, wie es auch die gültige Verordnung des Landes vorsieht. Einlass und Auslass sind an unterschiedlichen Stellen. Da nicht jeder von morgens bis abends bleibt, wird den ganzen Tag über gezählt, sodass immer wieder neue Leute kommen können. Eine namentliche Erfassung erfolgt nicht, aber auf freiwilliger Basis kann jeder Gast einen Zettel mit seinem Namen in eine Dose werfen. Maskenpflicht besteht bei allem, was ein leichtes Gedränge verursachen könnte, also beispielsweise in der Warteschlange und in den Innenräumen. Es gibt die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. "Wir werden vor Ort mit allem sensibel umgehen und lieber etwas weniger machen, als Infektionen zu riskieren", so Ariane Fäscher. So dürften auch die Fraktionen keine Speisen und Getränke ausreichen, die nicht verschweißt seien.

Die Stadtverordneten schmieden nun noch Pläne, ob und zu welchem Thema sie einen etwa halbstündigen Politik-Talk anbieten wollen, der weder zu langatmig noch zu kurz angebunden ist, um das flanierende Publikum zu interessieren.