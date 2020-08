BRAWO

Brandenburg an der Havel Patienten, die an einer seltenen Erkrankung wie Mukoviszidose leiden, werden seit April medizinisch und hochqualifiziert am Schwerpunktzentrum in Brandenburg an der Havel sowie in Potsdam in einem interdisziplinären Ärzteteam betreut. Möglich macht das die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) gemäß § 116 b Sozialgesetzbuch V.

Dabei handelt es sich um ein Behandlungsangebot für Patienten, die an einer seltenen oder schweren Erkrankung mit besonderem Krankheitsverlauf leiden. Fachärzte aus den genannten Kliniken stimmen sich dabei gemeinsam mit niedergelassenen Kollegen darüber ab, wie die ambulante Versorgung organisiert wird.

Leiter des ASV-Teams mit 17 Kern-Mitgliedern und 56 Fachärzten, die im Bedarfsfall hinzugezogen werden, ist Prof. Dr. med. Jochen Mainz. Er ist Kinder- und Jugendmediziner mit Schwerpunkt Kinderpneumologie im Klinikum Westbrandenburg und forscht zugleich an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) am Standort Brandenburg an der Havel an der Erkrankung. "Wir freuen uns, dass das ASV-Team zur Behandlung von Patienten mit Mukoviszidose aller Altersgruppen seit dem 1. April seine Arbeit in Potsdam und Brandenburg an der Havel aufgenommen hat.", so der ASV-Teamleiter.

Für die Patientengruppe, die in der neuen ASV behandelt wird, rechnet Mainz mit etwa 60 Erkrankten pro Jahr. Die behandelnden Ärzte haben Spezialwissen und Routine in der Therapie, die wiederum auch Voraussetzung zur Zulassung ist. Die Vorteile für Patienten: kürzere Wege, weil die verschiedenen Spezialisten nah beieinandersitzen. Behandlungstermine bspw. in der Radiologie, HNO oder Kardiologie können so zeitnah und an einem Ort gewährleistet werden. Zudem kennen die Erkrankten Abläufe und Personen im Krankenhaus oft schon von vorherigen Behandlungen und Aufenthalten, was einerseits Zeit spart und zum anderen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.

Die Behandlung in ambulant spezialfachärztlicher Versorgung am Städtischen Klinikum Brandenburg soll auch auf weitere Patientengruppen ausgeweitet werden. Das Onkologische Zentrum Brandenburg bereitet den Antrag für die ASV für gastrointestinale Tumore vor. "Wir beabsichtigen einen Behandlungsbeginn für die gastrointestinalen Tumore Anfang 2021 und hoffen auf die Zustimmung des erweiterten Landesausschusses Brandenburg (eLA)", so die Geschäftsführerin Gabriele Wolter abschließend.