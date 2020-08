120 Euro der Quadratmeter

Speckgürtelpreise werden in Altenhof, mit Blick auf die Bodenrichtwerte zwar noch nicht aufgerufen. Trotzdem ist Bauland im Dorf am Werbellinsee kein Schnäppchen, in Schorfheide sogar am kostspieligsten. 120 Euro pro Quadratmeter beträgt der aktuelle Bodenrichtwert. In Finowfurt liegt er bei 80 Euro, in Groß Schonebeck bei 30 Euro. Im Berlin nahen Bernauer Raum klettert der Wert locker auf das Doppelte des Altenhofer Preises. Die Gemeinde Ahrensfelde bringt es auf bis zu 330 Euro. Auf der Immobilienseite immowelt.de ist das 1070-Quadratmeter-Grundstück in Altenhof Südwest mit einem Mindestpreis von 155 150 Euro veranschlagt.⇥mm