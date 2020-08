Ein Ort für Gartenliebhaber und für Insekten wie Hummeln und Bienen: Die FDP möchte in Hennigsdorf Bürgergärten anlegen lassen. Doch eine politische Mehrheit ist für das Vorhaben bislang nicht in Sicht. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Mit einem Wettbewerb jedes Jahr einen neuen kleinen Garten in Hennigsdorf schaffen, das ist das Ziel eines Antrags der FDP. Die Vorstellung der Liberalen: Bürger oder Gruppen reichen einen Entwurf für einen etwa vier mal vier Meter großen Garten der Zukunft ein, in dem nicht nur Blumen wachsen und Gemüse gedeiht. Das Ganze soll mit modernen Technologien, wie etwa einer durch Solarpanels betriebenen Wasserpumpe, ergänzt werden. Die Stadt soll dann die Entwürfe in die Tat umsetzen. Das Ziel: Jahr für Jahr kommt ein Garten hinzu, der die Hennigsdorfer erfreut und Besucher anziehen soll.

Die Liberalen ahnten wohl schon, dass sie mit ihrer Idee auf Skepsis stoßen. "Es sollte bitte nicht der zweite Schritt vor dem ersten diskutiert werden", heißt es im Antragstext. Gemeint ist damit, dass erst einmal eine Grundsatzentscheidung getroffen werden soll: Ist das Projekt überhaupt gewollt? Wäre das der Fall, sollen im Rathaus Rahmenbedingungen für den Wettbewerb erarbeitet werden. Jede Fraktion könnte dann Ideen einbringen, um ein tragfähiges Konzept zu erhalten.

Aus Sicht der FDP dürften am Dienstag im Sozialausschuss die SPD-Vertreter doch den zweiten vor dem ersten Schritt gegangen sein. Sie entpuppten sich, inklusive Bürgermeister Thomas Günther (SPD), als heftigste Gegner des Projekts. Und auch die Grünen fremdeln mit der Idee.

"Das Projekt mit Leben zu erfüllen, wäre Aufgabe des Antrag­stellers, nicht der Verwaltung", kritisierte Michael Mertke (SPD). Fraktionskollege Patrick Krüger, der auf die seiner Meinung nach schlechte Finanzlage der Stadt verwies, sprang ihm bei: "Ich kann mir unter der Idee nichts vorstellen." Und der Bürgermeister fragte: "Worum geht es hier eigentlich? Um Gärten oder Technik?" An dieser Stelle hätte Benjamin Bengsch (FDP) einhaken und auf den Antragstext verweisen können: dass es um beides geht. Doch Bengsch blieb erstaunlich defensiv und verteidigte die Idee seiner Fraktion fast gar nicht.

Diese Aufgabe übernahm ein Stück weit die Linken-Fraktion. Dessen parteiloses Mitglied Heiko Piske: "Wir sind von der Idee sehr angetan." Zur Sitzung des Stadtparlaments werde man eigene Ideen vorlegen, um das Vorhaben klarer auszurichten. Diskussionsbedarf deutete sich hinsichtlich eines möglichen Standorts an. Die FDP hat unter anderem die Wiese zwischen altem und neuen Rathaus vorgeschlagen.

Als "generell super" bewertete auch Angelina Henning den FDP-Vorschlag. Dann aber brachte sie eine Idee ein, die mit der eigentlichen Intention nicht mehr allzu viel zu tun hat. Statt Hennigsdorfer neue Gärten konzipieren zu lassen, solle es lieber einen Wettbewerb zwischen den vier Kleingartenanlagen geben, sagte die Tochter des Vorsitzenden einer solchen Gartensparte. Der Fokus bei solch einem Wettbewerb "sollte in Richtung Selbstversorgung gehen. Wer hat zum Beispiel die größte Pflanze?"

Noch bleibt der FDP Zeit bis zur Sitzung der Stadtverordneten am 26. August, um mit ausgefeilteren Ideen für das Projekt zu werben. Im Sozialausschuss stimmte eine Mehrheit aus SPD, Grünen und AfD gegen den Antrag. Diese drei Fraktionen stellen im Stadtparlament samt Bürgermeister eine rechnerische Mehrheit von 20 Stimmen. Die Liberalen müssten also mindestens noch eine dieser Fraktionen von ihrer Idee überzeugen.