Roland Möller

Gühlen-Glienicke Trainer und Spieler des RSV Maulwürfe Neuruppin zeigen sich mächtig stolz auf ihr Vereinsgelände in Gühlen-Glienicke. In saftigem Grün liegt das Grün. Sie wissen, wem sie das zu verdanken haben. Als erstens der Stadt Neuruppin, die vor drei Jahren den Sportplatz wieder spielfähig machte. In diesem Sommer wurde der Platz vertikutiert, geglättet und besandet. Doch erst die unermüdlichen Arbeit von Platzwart Fred Jordan sorgt dafür, dass diese Investitionen nicht umsonst waren.

Der 63-jährige Frührentner kümmert sich ehrenamtlich seit drei Jahren um den Fußballplatz und das Umfeld der Maulwürfe. "Also wir sind Fred unendlich dankbar für seine Arbeit, dadurch haben wir eine toll gepflegte Anlage. Wir wüssten nicht, wie wir es sonst schaffen sollten, diese ganzen Arbeiten zu erledigen", sagte Marvin Marienfeld vom RSV-Vorstand.

Unkraut eroberte den Rasen

Wie die Zusammenarbeit vor drei Jahren zustande kam, weiß Jordan nicht mehr. Er wurde gefragt, ob er helfen könnte. Sein "Ja" habe er nicht bereut. "Ich habe eine Aufgabe und freue mich, wenn hier alles ordentlich aussieht und zum Beispiel Gästeteams loben, wie schön die Anlage sei", erklärte Jordan. "Ich habe den Platz schon betreut, als er noch zur SpVgg Gühlen/Rägelin gehörte. Als die dann entschieden, nur den Platz in Rägelin zu behalten, habe ich dort geholfen", sagte er. Er habe dann verfolgt, wie das Unkraut den Gühlener Sportplatz eroberte. Er hat sich geärgert, dass so ein schönes Gelände ungenutzt verkommt. Als es hieß, der RSV Maulwürfe übernehme das Gelände, war vom Fußballplatz nicht mehr viel zu sehen. "Die Tore und die Flutlichtmasten ragten aus einem Unkrautmeer raus", erinnerte sich Jordan. Die Stadt übernahm die Basisarbeit, sorgte wieder für eine Rasenfläche.

Dann begann für Jordan, der sein Engagement in Rägelin beendete, die Arbeit. "Nach Rägelin musste ich immer das Auto nehmen, hier gehe ich durch meinen Garten und bin da", erklärte er. Doch das erste Jahr sei schwer gewesen, da musste er erst einmal Grund ins große Gelände bringen. Den Rasen mähen, bei Trockenheit den Platz wässern, düngen, das Umfeld pflegen, den Platz für ein Heimspiel vorbereiten, es gibt immer viel zu tun für Jordan. "Keine Ahnung zehn, bis zwölf Stunden pro Woche bin ich sicher auf dem Gelände", so der Gühlener. Aber er habe Spaß an der Arbeit, "wenn alles wächst und gedeiht, schön aussieht, freue ich mich auch", stellt Jordan klar, der sich natürlich auch über das Lob der RSV-Kicker freut.

Jordan, der selbst noch in der Ü50 der SG Dabergotz/Musikersiedlung/Rägelin kickt, kann sich noch gut erinnern, wie der Gühlener Platz zu seiner aktiven Zeit für Traktor Gühlen aussah. "Er war sehr klein, ein Einwurf war wie eine Ecke und Gras gab es kaum, bei Trockenheit gab es riesige Staubwolken. Die Zuschauer standen am Rand unter einer Reihe Pappeln. Allen Gästeteams grauste es vor unserem Platz", erzählte er lächelnd. Er habe als Stürmer etliche Buden auf dem heimischen Platz gemacht, man kannte ja die Bedingungen. Wenn er sich den jetzigen Platz ansieht, "der ist doch toll, saftig grün, dicht gewachsen, glatt, da möchte man sich doch die Fußballschuhe anziehen", sagte er stolz.

Da die Zusammenarbeit mit dem RSV Maulwürfe gut klappt, denkt er nicht ans Aufhören. Allerdings wünscht er sich einen neuen Rasenmäher, "der jetzige hat etliche Jahre auf dem Buckel, ein Neuer würde mir die Arbeit erleichtert". Vor allem in der Wachstumsphase, wenn er jede Woche den Platz und das Trainingsgelände mähen muss, kostet ihm mit dem "Oldie" viel Zeit. Die Verantwortlichen beim RSV Maulwürfe kennen seinen Wunsch. "Wir würden ihm den gern erfüllen, aber so ein Mäher ist nicht billig und wir möchten nicht schon wieder die Stadt anbetteln. Aber wir sind da dran", sagte Marvin Marienfeld. rom