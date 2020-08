Einst und jetzt in Mögelin

So sieht es heute an gleicher Stelle aus. © Foto: Peter Wittstock

Anfang der 1960er Jahre entstand diese Momentaufnahme in der Mögeliner Hauptstraße. © Foto: Sammlung Wittstock

Peter Wittstock

Mögelin Anfang der 1960er Jahre entstand diese Momentaufnahme aus der Mögeliner Hauptstraße. Das emsige Treiben von Einwohnern für ihren Heimatort gehörte zur Normalität in den Städten und Gemeinden, wie eben hier in Mögelin. Bürger engagierten sich häufig beim Gehwegbau, bei der Pflege und Gestaltung von Plätzen, der Pflanzung von Bäumen oder der Schaffung und dem Betrieb von Sportanlagen. Damals hatte Mögelin beispielsweise einen Sportplatz südlich der Ortslage, der ständig in Schuss gehalten wurde.

Es war die eigene Triebkraft der Menschen, Neues und Schönes zu schaffen, was auch im Interesse des Staates lag. NAW, das Nationale Aufbauwerk der DDR, glich einerseits mangelnde Ressourcen aus, förderte andererseits dabei den Gemeinschaftssinn. In Mögelin spielte dieser Gemeinschaftssinn von je her eine große Rolle, wie schon bei Gründung des MSC anno 1913 und der Freiwilligen Feuerwehr 1924.

1910 lebten rund 600 Einwohner in Mögelin, bis 1939 waren es bereits mehr als 1.000. Verkehrstechnisch war das Dorf ohnehin durch die stark befahrene Landstraße, die damals durch die Hauptstraße führte, sowie durch die Städtebahn (seit 1904) und die Havelanbindung bestens aufgestellt. Die Mögeliner verschönerten im Ort nicht nur ihre Häuser und Grundstücke, sondern schafften die Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen, was nach der Wende einen regelrechten Bauboom auslöste. Heute leben rund 1.350 Menschen im attraktiven Premnitzer Ortsteil.