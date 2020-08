Pressestelle

Bad Belzig Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) präsentiert in diesem Jahr, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, erstmals den "MBS-Kinosommer" in Bad Belzig. Damit wird die Kinosommer-Reihe, die nun schon zum fünften Mal und in verschiedenen Orten des MBS-Geschäftsgebietes, zum Beispiel in Ketzin und Luckenwalde präsent war, fortgesetzt.

Auf dem Burginnenhof der Burg Eisenhardt in Bad Belzig wird am 21. August, um 21.00 Uhr, der bekannte Kinofilm "Das Perfekte Geheimnis" unter freiem Himmel und kostenlos für interessierte Besucher vorgeführt. Da bis vor Kurzem nicht feststand, ob diese Veranstaltung überhaupt präsentiert werden kann, wurde der Film nicht wie in den vergangenen Jahren durch ein Voting, sondern von der MBS ausgewählt.

Der kostenlose Einlass für das Open-Air-Erlebnis erfolgt am 21. August ab 19.30 Uhr und solange ausreichend Platz vorhanden ist – die Besucher bringen ihre gemütlichen Sitzgelegenheiten selber mit. Durch einen Caterer werden Speisen und Getränke vor Ort zum Erwerb angeboten.

Das kostenlose Kino-Event ist eines der Puzzleteile des Engagements der MBS in ihrer Rolle als Förderer der Gemeinschaft und Ermöglicher von Vorhaben und Projekten aus gesellschaftlichen und sozialen Bereichen.