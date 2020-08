René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Landshuter Drehorgel aus Brandenburg an der Havel gastiert in Rathenow. Das klingt komplizierter als es ist. Das Kleinkunstfestival am 12./13. September lockt das Duo Marion und Bernd Barrein in die havelländische Kreisstadt.

Auch Barreins haben unter der Corona-bedingten Veranstaltungsdürre zu leiden. "Die Kleinkunstbühne Rathenow gibt uns die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht und fordert uns auf, in der Krise kreativ zu werden", so Marion Barrein. Sie und ihr Partner hatten mehr als 20 Jahre lang in Landshut (Bayern) ihren Lebensmittelpunkt - daher der Name. Inzwischen leben sie in Brandenburg an der Havel, wo sich die Corona-Maßnahmen nicht minder katastrophal auf Kleinkünstler auswirken. Die Veranstaltung in Rathenow kommt auch ihnen offenbar gerade recht.

Wie Veranstalter Manfred Rücker meint, werde er aktuell mit Lob überhäuft, was die Idee zum Kleinkunstfestival betrifft. Es ist die Alternative zum abgesagten Rathenower Stadtfest 2020. Statt der bekannten Konzentration von Publikum vor Bühnen setzt Rücker aus der Not heraus auf ein dezentrales Konzept. Inzwischen sollen ihm bereits Anmeldungen von etwa 35 Kleinkünstlerin aller Couleur vorliegen. Es dürften wohl noch mehr werden.

Im bestimmten Abstand zueinander platziert sie der Veranstalter im City-Bereich, wo am 13. September sogar verkaufsoffener Sonntag ist - inklusive Auto- und Motorradschau der Kfz-Innung Rathenow. Die Festivalbesucher schlendern an den Teilnehmern vorbei, bleiben stehen, wo es ihnen beliebt und honorieren das Dargebotene womöglich durch ein paar Münzen. Denn jeder Kleinkünstler kann ganz klassisch Hüte aufstellen, um Geld einzunehmen. Daneben gibt es ein kleines Honorar vom Veranstalter. Zudem steht es allen frei, mit den Besuchern in Kontakt zu treten, für sich Werbung zu machen und reichlich Visitenkarten zu verteilen. Im Grunde schwebt Manfred Rücker eine Kleinkunstbörse vor. Und genau diese Idee ist es, die ihm viel Lob einbringt in diesen Zeiten.

Wie er erläutert, werde sich die zweitägige Kleinkunstmeile vom Schleusenplatz durch die Berliner Straße bis hin zum Hof der früheren Askania-Werke erstrecken, wo es einen Trödelmarkt geben wird. Für Live-Musik könnten etwa Leute sorgen, die im dortigen Gebäudekomplex ihre Probenräume haben. Mehr Infos unter 0171/7488437 oder per E-Mail an veranstaltungsteam@gmx.de.